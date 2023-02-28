НІ дослідам на тваринах
Річ у тім, що 95% від усіх ліків, що тестуються на тваринах, в результаті не проходять випробування на людях. Через це раціональність використання такого способу тестування препаратів ставиться під сумнів.
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Оновлення наповнене новою передовою інформацією та відображає останні наукові розробки та нормативні зміни з моменту першої появи ЗМІ у 2018 році.
Експерименти на тваринах зазнають невдачі, але можливості передових методів дослідження без використання тварин, описані вченими PETA, зростають з кожним днем. Завдяки додатковим навчальним інструментам, викладеним у ЗМІ цього року, дослідники будуть більш підготовлені до інновацій та порятунку життів,
— заявила доктор Емілі Траннелл, нейробіолог.
Вчені заявляють про нагальну необхідність переходу до досліджень, пов'язаних із людьми, без залучення тварин.
95% усіх нових ліків неефективні для людей
УМД надає власні докази уряду США про те, що 95% усіх нових ліків, безпека та ефективність яких підтверджені випробуваннями на тваринах, не проходять клінічні випробування на людях. Показники невдач ще вищі у сферах досліджень конкретних захворювань, включаючи:
- хворобу Альцгеймера (96,6%),
- рак (96,6%),
- вакцини проти ВІЛ / СНІДу (100%),
- інсульти (100%).
Дослідження показують, що 90% фундаментальних досліджень, у більшості з яких беруть участь тварини, не призводять до лікування людей, проте Національні інститути охорони здоров'я витрачають майже половину свого річного бюджету на дослідження на тваринах. Тому PETA пропонують поетапна відмовитися від використання тварин в експериментах.
Наскільки швидко в практику запровадяться методи, які пропонуються в УМД, – невідомо. Але вже зараз важливо звертати увагу на те, що вони існують, і їх потрібно впроваджувати.