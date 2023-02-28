Річ у тім, що 95% від усіх ліків, що тестуються на тваринах, в результаті не проходять випробування на людях. Через це раціональність використання такого способу тестування препаратів ставиться під сумнів.

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