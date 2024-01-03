Вони важать 70 і 75 кілограмів. Їх власники навіть були змушені придбати нову машину, яка б вміщала велетенських псів.

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Лео й Тедді часто плутають з ведмедями

Власники собак, 44-річна бібліотекарка Санела Бекович і її 50-річний чоловік Томас Петтерсон, свого часу купили шестирічного Тедді за 1 300 євро, а чотирирічного Лео – за 1 800 євро.

Я смертельно боялася собак, але переживала важкі часи та завжди хотіла мати отакого великого ведмедя, щоб обіймати його. Ньюфаундленди ніжні, приємні та мають багато шерсті,

— каже господиня.

Ньюфаундлендські тер'єри Лео й Тедді / Фото SWNS

Подружжя навіть придбало за 130 000 євро нову машину, яка б вміщала їхніх велетенських псів. Вони поклали всередину спеціальний матрац і задля зручності зняли сидіння.

Також господарів встановили в автівку пандус, щоб зробити подорожі домашніх улюбленців комфортнішими.

Лео й Тедді стали моїми дітьми, бо в мене немає власних. Я просто одержима ними та витрачаю на догляд за своїми улюбленцями набагато більше грошей, аніж звичайні люди,

— каже місис Бекович.

На додаток до всього сім'ї довелося переїхати зі старої квартири в нову — ще з однією спальнею. І це обходиться їм на 400 євро дорожче.

Собак часто плутають з ведмедями / Фото SWNS

Чоловік викинув собаку на смітник, а той повернувся з поліцією

У США чоловік замотав свого собаку в чорний пакет і викинув у контейнер для сміття. Тваринка чудом вижила, і вирішила покарати вже колишнього господаря.

Завдяки вшитому мікрочипу та вебкамерам собака Ксила "вказала" місцевому шерифу на свого непорядного господаря. Деталі неймовірної історії порятунку – читайте за посиланням!