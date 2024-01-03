Они весят 70 и 75 килограммов. Их владельцы даже были вынуждены приобрести новую машину, которая бы вмещала гигантских псов.

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Лео и Тедди часто путают с медведями

Владельцы собак, 44-летняя библиотекарша Санела Бекович и ее 50-летний муж Томас Петтерсон, в свое время купили шестилетнего Тедди за 1 300 евро, а четырехлетнего Лео – за 1 800 евро.

Я смертельно боялась собак, но переживала тяжелые времена и всегда хотела иметь такого большого медведя, чтобы обнимать его. Ньюфаундленды нежные, приятные и имеют много шерсти,

– говорит хозяйка.

Ньюфаундлендские терьеры Лео и Тедди / Фото SWNS

Супруги даже приобрели за 130 000 евро новую машину, которая вмещала бы их гигантских псов. Они уложили внутрь специальный матрас и для удобства сняли сиденье.

Также хозяев установили в автомобиль пандус, чтобы сделать путешествия домашних любимцев более комфортными.

Лео и Тедди стали моими детьми, потому что у меня нет собственных. Я просто одержим ими и трачу на уход за своими любимцами гораздо больше денег, чем обычные люди,

– говорит миссис Бекович.

Вдобавок ко всему семье пришлось переехать из старой квартиры в новую – еще с одной спальней. И это обходится им в 400 евро дороже.

Собак часто путают с медведями / Фото SWNS

Муж выбросил собаку на помойку, а тот вернулся с полицией.

В США мужчина замотал свою собаку в черный пакет и выбросил в мусорный контейнер. Животное чудом выжило, и решило наказать уже бывшего хозяина.

Благодаря вшитому микрочипу и вебкамерам собака Ксила "указала" местному шерифу на своего непорядочного хозяина. Детали невероятной истории спасения – читайте по ссылке!