Благодаря вшитому микрочипу и веб-камерам собака Ксила "указала" местному шерифу на своего непорядочного хозяина. Детали невероятной истории – читайте дальше!

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История спасения Ксилы

В четверг, 14 декабря, 55-летний Энтони Беллман из Флориды, сказал своим родственникам, что отвезет 16-летнюю ши-тцу в местное убежище Humane society. Но поступил иначе.

Во время инцидента на камеру соседнего здания было снято, как мужчина остановил автомобиль возле магазина Family Dollar в Лихай-Эйкресе, и бездушно достал беззащитную собаку, по имени Ксила, замотанную в мусорном пакете. Он бессердечно швырнул ее в контейнер с большого расстояния.

Ни одно живое существо не заслуживает того, чтобы его выбрасывали как мусор. Меня тошнит, когда я это вижу,

– сказал шериф округа.

Офис шерифа использовал микрочип, имплантированный собаке, чтобы выследить злоумышленника. Быстро отреагировав, стражи порядка прибыли в Лихай-Эйкрес через два часа после спасения ши-тцу.

Ксила, выжившая после ужасного поступка непорядочного хозяина / Фото Lee County Sheriff's Office

Удивительно, но домовладелец приветствовал "гостей" в той же одежде, которая видна на записи веб-камеры.

Мужчина уже притягивался

Беллману предъявили официальные обвинения в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах. Его имя будет внесено в реестр местных животноводов.

Согласно сообщениям, Энтони уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии в Огайо. Однако его освободили под залог.

У 55-летнего Энтони ранее уже были проблемы с законом / Фото Lee County Sheriff's Office

Что касается судьбы Ксилы, то она жива и здорова. Сейчас она находится в приюте, и с нетерпением ждет новых хозяев.

Смогут ли домашние собаки выжить без людей?

Люди и собаки существуют бок о бок тысячи лет, за это время животные уже успели приобрести репутацию "лучших друзей человека". Недавнее исследование показывает, что примерно 80% из одного миллиарда собак в мире ведут чрезвычайно самостоятельную и свободную жизнь. Однако какая судьба ждет наших любимых пушистых в случае внезапного исчезновения человечества?

Стремясь исследовать, смогут ли четвероногие вообще обойтись без нас, ученые обратили внимание на этих собак-компаньонов. Результаты вас очень удивят!