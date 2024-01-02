Своє життя вони починають як гігантські пуголовки, але в міру дорослішання перетворюються на крихітних жаб. З часом вони стають утричі меншими. Як це можливо – дізнайтеся далі!

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Парадоксальна жаба з віком стає менша, ніж на стадії пуголовка

Парадоксальні жаби (Pseudis paradoxa), яких зазвичай називають жабами, що зменшуються, зустрічаються виключно в північній частині Південної Америки і Таїланді.

Такий вигляд має процес дорослішання парадоксальної жаби / Фото Alienor.org

Від інших їх відрізняє дивовижна трансформація, оскільки дорослі особини зазвичай утричі менші за свою попередню стадію пуголовка. Це явище захопило дослідників, спонукаючи їх розгадати таємниці, що оточують цих загадкових істот.

Великий пуголовок може досягати близько 22 сантиметрів завдовжки, тоді як розміри дорослої особини навряд чи перевищують 8 сантиметрів,

– кажуть дослідники.

Було помічено, що інші представники виду Pseudis також демонструють варіації розміру. Однак, саме парадоксальні жаби претендують на звання рекордсменів за довжиною пуголовка.

Що показують дослідження?

Недавнє дослідження пролило світло на дивовижне явище, яке спостерігається у пуголовків. Висновки показують, що хоча темпи росту пуголовків збігаються з темпами росту інших видів, їх відрізняє постійний ріст і розвиток.

Фактично, до того часу, як ці пуголовки перетворюються на дорослих жаб, самці вже здатні виробляти сперму, що свідчить про їхню ранню зрілість. Тим часом яйця самок все ще перебувають на стадії розвитку, яка зазвичай спостерігається в інших видів під час раннього життєвого циклу молодої жаби.

Парадоксальна жаба з дорослішанням стає утричі меншою / Фото Wilson Lombana Riano

Ще одне дослідження виявило захопливі відомості про ріст і розвиток пуголовків. Всупереч попереднім припущенням, було з'ясовано, що пуголовки вже перебувають на просунутій стадії формування або навіть завершують її до того часу, коли трансформуються у дорослих жаб.

Дослідження також підкреслює важливу роль, яку відіграють подовжені хвости пуголовків у їхніх розмірах. До того, як вони перетворяться на дорослих жаб, довжина їхньої морди може бути надзвичайно подібною до довжини дорослої жаби.

Як в інших жаб?

Більшість інших видів жаб проходять не такий шлях. Вони починають своє життя як крихітні пуголовки, які ростуть і з часом перетворюються на дорослих більших жаб.

Але оскільки пуголовки парадоксальної жаби ростуть довше, ніж інші види, і розвиваються під час метаморфозу, доросла особина далі майже не росте. Простими словами, під час метаморфозу пуголовок втрачає свій особливо довгий хвіст, унаслідок чого жаби "стискаються".