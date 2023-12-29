Честерський зоопарк наразі є єдиним зоопарком у Великій Британії та одним із трьох у Європі, де піклуються про представників цього виду, намагаючись відновити їхню чисельність. В розпліднику народилося крихітне дитинча рідкісного виду.

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У Честерському зоопарку народилося крихітне дитинча лемура

Співробітники зоопарку показали відео, на якому видно, як ясноокий малюк міцно чіпляється за шерсть матері, коли вона стрибає з дерева на дерево.

Цей вид приматів, родом з Африки, перебуває під загрозою зникнення та отримав своє прізвисько "лемур, що танцює" через свій характерний галоп боком. Вчені виявили, що саме ці рухи дозволяють тваринам долати великі відстані, витрачаючи при цьому мінімальну кількість енергії.

Дитинча є надією для цілого виду зникаючих лемурів / Фото CHESTER ZOO

Сьогодні ця крихітна надія виду, що зникає, важить лише близько 120 грамів, проте вже за 3 місяці це зміниться: дитинча почне розширюватися і дослідникам вдасться дізнатися його стать.

Дитинча з'явилося на світ від батьків 11-річної Беатріс і 10-річного Еліота, і згодом саме воно стане великим стимулом для розвитку виду, що зникає,

– заявив приматолог зоопарку Нік Девіс.

Зазначимо, що сьогодні в зоопарках Європи мешкає лише 5 інших сифаків Кокереля, новонароджене дитинча стане шостим у цьому списку. Саме тому, за словами вчених, поява нового представника цього виду є такою особливою.

За словами Девіса, дитинча народилося з густою пухнастою білою шерстю, як і його батьки, вже з широко розкритими очима.

Крихітний лемур народився вагою всього 120 грамів: дивіться відео

Що відомо про вид лемурів сифака Кокереля?

За останні 30 років дика популяція лемурів сифака Кокереля скоротилася на 80%.

Основною причиною називають втрату середовища проживання на острові Мадагаскар. У результаті вчені внесли цей вид лемурів до категорії таких, що перебувають під загрозою зникнення.

Цей унікальний вид приматів мешкає тільки в одному місці на Землі — у північно-західних лісах Мадагаскару,

– каже працівник зоопарку Майк Джордан.

У своєму природному середовищі існування лемури сифака Кокереля можуть вирости до 46 сантиметрів заввишки, а їхній хвіст також може досягати до 46 сантиметрів. За словами вчених, цей хвіст допомагає їм утримувати рівновагу, коли вони стрибають через дерева на висоту від 6 до 9 метрів.

Рідкісні лемури народилися і в австралійському зоопарку

В австралійському зоопарку надзвичайно рідкісна самка лемура Кінтана несподівано народила трьох дитинчат. Вид перебуває під загрозою зникнення і зустрічається лише у дикій природі на острові Мадагаскар.

Це трапилося в парку дикої природи Алтіна (Altina Wildlife Park), що у Новому Південному Уельсі. Фахівці хочуть вивчити дані ДНК-тестування, аби знайти їхнього батька, адже не розуміють, за яких обставин це могло статися.