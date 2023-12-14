Це трапилося в парку дикої природи Алтіна (Altina Wildlife Park), що у Новому Південному Уельсі. Фахівці хочуть вивчити дані ДНК-тестування, аби знайти їхнього батька, адже не розуміють, за яких обставин це могло статися.

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Рідкісні лемури народилися в австралійському зоопарку

Нещодавно колекція тварин зоопарку значно поповнилася. Самець лемура, на ім'я Ціка та самка лемура, на ім'я Квінтана, із Квінсленда, були відібрані та доставлені до закладу з метою розведення.

Цей конкретний вид лемурів, який характеризується своїми характерними чорно-білими плямами, є надзвичайно рідкісним і зараз на межі вимирання. Він зустрічається лише в дикій природі на острові Мадагаскар.

Самка Кінтана з дитинчатами / Фото Rebecca Surian

У дивному повороті подій доглядачі були вражені, коли одного ранку зайшли у вольєр з лемурами і побачили трьох дитинчат – двох самців і самку. Враховуючи середній період вагітності виду від 3 до 4 місяців, стає очевидним, що Квінтана, самка лемура, була запліднена до прибуття в зоопарк.

Ми не знаємо, хто батько, але нам дуже пощастило, що є доступ до тестів ДНК,

– заявила співробітниця зоопарку Ребека Суріан.

За її словами, щоб захистити лемурів від інбридингу, потрібно провести тестування для визначення самця.

Лемури у парку дикої природи Алтіна / Фото Rebecca Surian

Щоб підтримати ініціативи щодо розмноження, очікується, що двоє дитинчат чоловічої статі будуть переселені в різні зоологічні заклади. А самка залишатиметься в парку дикої природи в Алтині, якщо з'ясується, що вона не має жодного стосунку до Ціки.

Дитинча коня народилося з одним оком

В Аргентині народилося незвичайне лоша з одним оком у формі ромба, розташованим у самому центрі голови. Через схожість з міфічним циклопом цей унікальний кінь привернув увагу багатьох. На жаль, новонароджена тварина не вижила. Як відомо, через кілька хвилин після свого народження лоша померло.

На фото, розміщених у соціальних мережах, можна побачити величезне око в центрі чола і висунутий з рота гігантський язик. Ветеринари припускають, що генетичний розлад, вплив забруднювачів навколишнього середовища або основне захворювання можуть бути причиною неправильного розвитку ембріона в утробі матері.

У Новій Зеландії народилися пташенята ківі вперше за 150 років

Ківі, який не літає, є символом Нової Зеландії і при цьому – одним із найуразливіших видів на острові. Уперше за понад 150 років на цій території з'явилися пташенята цього унікального птаха.

Приблизно 1 000 років у Новій Зеландії проживало понад 12 мільйонів птахів цього виду, а тепер їхня чисельність рекордно знизилася. Ківі майже знищили собаки й кішки, привезені людиною.