Здавалося, що у китоподібного ніби відросли великі пальці. Тож тепер відомо, що у грецькій затоці мешкає химерний дельфін з кумедними ластами.

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Дельфіна з незвичайними плавниками помітили в грецькій затоці

Учені з Інституту досліджень китоподібних Пелагос двічі помітили незвичайного дельфіна з човна біля берегів Греції. Здавалося, ссавець розвинув загадкові "великі пальці" у формі гачків, вирізані з його ласт. Учені припускають, що дельфін, імовірно, набув генетичного дефекту під час розвитку в утробі матері.

Попри незвичайний зовнішній вигляд ласт, тварина йшла в ногу з іншою частиною своєї зграї. Поведінка дельфіна з великими пальцями насправді мало відрізнялася від його родичів: китоподібна плавала, стрибала, гралася і каталася на хвилях з іншими дельфінами,

– зазнають науковці.

У дельфіна розвинулися великі пальці / Фото Pelagos Cetacean Research Institute

За словами наукового координатора і президента Центру досліджень китоподібних Pelagos Александроса Франциса, це був перший раз, коли дослідники помітили таку дивовижну морфологію у дельфіна за всі 30 років спостережень у відкритому морі.

Зазначимо, Коринфська затока — напівзамкнута кишеня Іонічного моря, затиснута між материковою частиною Греції та півостровом Пелопоннес. Вченим відомо, що в цьому морському регіоні мешкає унікальне змішане товариство дельфінів, зокрема:

звичайні дельфіни (Delphinus delphis);

дельфіни Ріссо (Grampus griseus);

смугасті дельфіни (Stenella coeruleoalba).

З чим пов'язана така деформація?

Францис зазначає, що дивовижний дельфін із великими пальцями належить до смугастих дельфінів. Загалом у затоці мешкає приблизно 1 300 представників цього виду, де вони ізольовані від решти середземноморської популяції.

Дельфін зі звичайними плавниками / Фото Unsplash

На думку дослідників, незвичайний плавник навряд чи є "хворобою", найімовірніше, він є свідченням "деяких рідкісних і неправильних генів", що виникли внаслідок постійного схрещування. Про це також свідчить той факт, що дефект спостерігається як у лівих, так і в правих ластах.

Дитинча коня народилося з одним оком

В Аргентині народилося незвичайне лоша з одним оком у формі ромба, розташованим у самому центрі голови. Через схожість з міфічним циклопом цей унікальний кінь привернув увагу багатьох. На жаль, новонароджена тварина не вижила. Як відомо, через кілька хвилин після свого народження лоша померло.

На фото, розміщених у соціальних мережах, можна побачити величезне око в центрі чола і висунутий з рота гігантський язик. Ветеринари припускають, що генетичний розлад, вплив забруднювачів навколишнього середовища або основне захворювання можуть бути причиною неправильного розвитку ембріона в утробі матері.