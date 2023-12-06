На жаль, новонароджена тварина не вижила. Як відомо, через кілька хвилин після свого народження лоша померло.

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Дитинча коня народилося з одним оком

Лоша з'явилося на світ у невеликому селі, розташованому в муніципалітеті Сукре-ель-Діа на північному заході Аргентини. На фото, розміщених у соціальних мережах, можна побачити величезне око в центрі чола і висунутий з рота гігантський язик.

Причина вроджених дефектів залишається невідомою / Фото Jam Press

Ветеринари думали, що тварина довго не проживе через проблеми з диханням, а деякі з них давали їй не більше кількох годин. Однак, за непідтвердженою інформацією, дитинча померло фактично одразу після народження.

В чому причина?

Точна причина вроджених дефектів продовжує вислизати від експертів, змушуючи їх розмірковувати над різними потенційними факторами. Ветеринари припускають, що генетичний розлад, вплив забруднювачів навколишнього середовища або основне захворювання можуть бути причиною неправильного розвитку ембріона в утробі матері.

Місцеві жителі тепер живуть у страху за інших тварин у цьому районі, побоюючись генетичних аномалій, оскільки добробут їхнього району залежить від сільського господарства і здоров'я худоби.

Згідно з даними Національного інституту охорони здоров'я США, вроджені дефекти розвитку становлять серйозну загрозу для худоби й часто пов'язані зі спадковими мутаціями.

В Індії народилося теля-мутант

У селі в Джалалпурі, штат Уттар-Прадеш, наприкінці червня на світ з'явилася дивна тварина – теля з двома головами. Мешканці індійського села були приголомшені народженням теляти. Водночас вважали тварину "дивом".

Хоча в теляти одне тіло, у нього дві голови з чотирма очима та двома носами. Але там, де дві голови розходяться, у молодої корови лише два вуха і зрощений рот. У тварини поліцефалія, або дицефальний парапаг. Це стан, коли тварини часто народжуються з двома головами.

У Таїланді народилося козеня-мутант з одним оком і без носа

В агротуристичному комплексі Farmsook Homestay на світ з'явилося рідкісне однооке козеня. У тварини немає сформованого носа, через що їй важко дихати. Вона дихала ротом і постійно задихалася, ковтаючи повітря. На жаль, тварині з рідкісною мутацією не вдалося вижити.