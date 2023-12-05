Тож Джонатан – найстаріша жива наземна тварина у світі та найстаріша черепаха у зареєстрованій історії. Про це свідчить запис у Книзі рекордів Гіннеса.

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Черепасі Джонатану виповнився 191 рік

Точний вік Джонатана невідомий, але вважається, що він народився приблизно 1832 року, тому що був повністю зрілим, коли його привезли з Сейшельських островів на острів Святої Єлени в 1882 році. Отже, тоді черепасі було не менше 50 років. Імовірно, Джонатан навіть старший за ці оцінки.

Джонатан – гігантська черепаха Сейшельських островів. Він уже значно перевищив середню тривалість життя свого виду, яка складає 150 років.

Черепаха Джонатан у 80-х роках XIX століття (зліва) / Фото Guinness World Records

Попри втрату нюху та значне погіршення зору внаслідок катаракти, його апетит залишається гострим. Продовжуючи дотримуватися свого звичайного режиму, він щотижня отримує збалансовану дієту з фруктів і овочів. Це не тільки задовольняє його потреби в калоріях, але й служить основним каталізатором його метаболічних процесів.

Джонатан у доброму здоров'ї, і всі ознаки зараз дають нам надію, що він досягне третього століття – якщо він насправді цього ще не зробив,

— кажуть зоологи.

Хоча світ навколо нього дуже змінився, Джонатан продовжує виявляти непохитну прихильність до сонця. Однак, стикаючись зі спекотною температурою, ховається в тінь. Під час ясних днів він ніжиться під сонячними променями, старанно витягуючи довгу шию та ноги зі свого захисного панцира, щоб використовувати та направляти тепло у своє тіло.

Найстаріша черепаха у світі Джонатан / Фото Guinness World Records

Навпаки, у холодні зимові дні, Джонатан закопується у залишки листя чи скошеної трави, де він залишається ховатися протягом усього дня.

Що треба знати про найстарішу черепаху у світі?

Черепаха, на ім'я Джонатан, народилася на початку 1800-х років. Останні 140 років вона живе на острові Святої Олени, куди її привезли із Сейшельських островів як подарунок тодішньому губернатору.

На 190-річчя Джонатану зробили навіть торт / Фото Guinness World Records

Джонатан пережив дві світові війни, вісім британських монархів і 40 президентів США. За життя черепахи було:

зроблено перше фото людини у 1836 році;

здійснено перший телефонний дзвінок у 1876 році;

збудовано перший хмарочос у 1885-му;

здійснено перший політ на двигуні в 1903-му;

висадилися перші люди на Місяць у 1969 році.

Улюблена їжа Джонатана містить капусту, огірки, моркву, яблука, банани та листя салату. Його ветеринар Джо Голлінз описав основні інтереси тварини — сон (або на сонці, або під скошеною травою, залежно від температури), їжа та злягання.

Черепасі Джонатану виповнився 191 рік: дивіться відео

"Найсумніша слониха" померла

Майже все своє нетривале життя слониха Малі прожила на самоті у вольєрі манільського зоопарку. Організації із захисту тварин не раз намагалися домогтися для неї справедливості й свободи, але нічого не вийшло.

У результаті зоозахисники прозвали слониху Малі "найсумнішим слоном світі". На жаль, стало відомо про її смерть – вона померла, не доживши до свого 50-річчя.