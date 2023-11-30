У результаті зоозахисники прозвали слониху Малі "найсумнішим слоном світі". На жаль, стало відомо про її смерть.

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"Найсумніша слониха" померла

Слониха на прізвисько Малі померла, не доживши до свого 50-річчя. Важливо підкреслити, що слони в їхньому природному середовищі існування зазвичай живуть значно довше.

Причиною смерті тварини стала серцева недостатність,

– заявив ветеринар Генріх Патрік Пенья-Домінго.

Однак він також додав, що в Малі була ціла низка проблем зі здоров'ям, зокрема:

запалення нирок;

вузлики навколо печінки;

"відкладення гною" навколо матки.

Найсумніша слониха у світі Малі померла / Фото Shutterstock

За словами ветеринара, дивну поведінку слонихи помітили ще минулої п'ятниці, 24 листопада, самка поводилася дивно та билася тулубом об стіну – ознака того, що їй було боляче. Уже до вівторка, 28 листопада, Малі лежала на боці та важко дихала. Ветеринари зоопарку прописали їй антигістамінні препарати й вітаміни, але, на жаль, було надто пізно – найсумніша слониха у світі померла того ж дня.

Сумна історія долі Малі

Вона народилася на Шрі-Ланці між 1974 і 1980 роками, проте залишилася сиротою ще в дитинстві – мати слонихи померла природною смертю. Деякий час вона прожила в слонячому притулку Піннавалла, інституті розведення та збереження тварин у неволі в Кегаллі, що на Шрі-Ланці. Однак, потім справи стали ще гіршими: слониху "врятували" з притулку та помістили в зоопарк Маніли, щоб потім подарувати її тодішній першій леді Філіппін Імельді Маркос.

Спочатку слониху поселили з літнім колишнім учасником цирку Шибою, але йому це не дуже сподобалося. Після його смерті в 1990 році Малі фактично залишилася сама й залишок своїх днів провела на самоті.

Групи зоозахисників по всьому світу час від часу намагалися привернути увагу до проблеми найсумнішої слонихи у світі, проте нічого не вийшло. Керівники зоопарку Маніли продовжували стверджувати, що Малі краще залишатися під їхньою "опікою", оскільки вона все життя провела в неволі та не готова до життя в дикій природі.

Слониха Малі померла / Фото Viral Press

На жаль, у Малі просто не було шансу на щасливе життя. Не менш гнітючим у цій ситуації є й те, що зоопарк Маніли планує отримати заміну слона. Можна тільки сподіватися, що нова тварина не проведе все життя на самоті й отримає належний догляд.

Найсумніший ламантин у світі замкнений у крихітній "клітці"

На початку 2023 року Океанаріум Маямі став свідком смерті косатки Лоліти, відомої як "найсамотніший кит у світі". Тепер в мережі з'явилося відео, на якому зафіксована ще одна тварина, яка зазнала подібної долі в "заручниках" океанаріуму.

На кадрах видно, як ламантин намотує кола в крихітному басейні діаметром лише близько 9 метрів. 67-річного ламантина, на ім'я Ромео, визнали "уособленням самотності" та "найсамотнішим ламантином у світі". Недавні опубліковані кадри зображують похмуре існування тварини, коли вона повільно обертається в повторюваних колах у своїй крихітній "бетонній клітці", розташованій в межах океанаріума.