В результате зоозащитники прозвали слониху Мали "самым печальным слоном в мире". К сожалению, стало известно о ее смерти.

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"Самая печальная слониха" умерла

Слониха по прозвищу Мали умерла, не дожив до своего 50-летия. Важно подчеркнуть, что слоны в их природной среде обитания обычно живут значительно дольше.

Причиной смерти животного стала сердечная недостаточность,

– заявил ветеринар Генрих Патрик Пенья-Доминго.

Однако он также добавил, что у Мали был целый ряд проблем со здоровьем, в частности:

воспаление почек;

узелки вокруг печени;

"отложение гноя" вокруг матки.

Самая грустная слониха в мире Мали умерла / Фото Shutterstock

По словам ветеринара, странное поведение слонихи заметили еще в прошлую пятницу, 24 ноября, самка вела себя странно и билась туловищем о стену – признак того, что ей было больно. Уже до вторника, 28 ноября, Мали лежала на боку и тяжело дышала. Ветеринары зоопарка прописали ей антигистаминные препараты и витамины, но, к сожалению, было слишком поздно – самая печальная слониха в мире умерла в тот же день.

Грустная история судьбы Мали

Она родилась на Шри-Ланке между 1974 и 1980 годами, однако осталась сиротой еще в детстве – мать слонихи умерла естественной смертью. Некоторое время она прожила в слоновом приюте Пиннавалла, институте разведения и сохранения животных в неволе в Кегалле на Шри-Ланке. Однако потом дела стали еще хуже: слониху спасли из приюта и поместили в зоопарк Манилы, чтобы потом подарить ее тогдашней первой леди Филиппин Имельди Маркос.

Сначала слониху поселили с пожилым участником цирка Шибой, но ему это не очень понравилось. После его смерти в 1990 году Мали фактически осталась одна и остаток своих дней провела в одиночестве.

Группы зоозащитников по всему миру иногда пытались привлечь внимание к проблеме самой печальной слонихи в мире, однако ничего не получилось. Руководители зоопарка Манилы продолжали утверждать, что Мали лучше оставаться под их "опекой", поскольку она всю жизнь провела в неволе и не готова к жизни в дикой природе.

Слониха Мали умерла / Фото Viral Press

К сожалению, у Мали просто не было шанса на счастливую жизнь. Не менее удручающим в этой ситуации является и то, что зоопарк Манилы планирует получить замену слона. Можно только надеяться, что новое животное не проведет всю жизнь в одиночестве и получит надлежащий уход.

Самый печальный ламантин в мире заперт в крохотной "клетке"

В начале 2023 года Океанариум Майами стал свидетелем смерти косатки Лолиты, известной как "самый одинокий кит в мире". Теперь в сети появилось видео, на котором зафиксировано еще одно животное, испытавшее подобной судьбе в "заложниках" океанариума.

На кадрах видно, как ламантин наматывает круги в крошечном бассейне диаметром всего около 9 метров. 67-летнего ламантина, по имени Ромео, признали "олицетворением одиночества" и "самым одиноким ламантином в мире". Недавние опубликованные кадры изображают мрачное существование животного, когда оно медленно оборачивается в повторяющихся кругах в своей крохотной "бетонной клетке", расположенной в пределах океанариума.