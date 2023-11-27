Тварині 67 років. На кадрах видно, як найсамотніший ламантин у світі намотує кола в крихітному басейні діаметром лише близько 9 метрів.

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Найсумніший ламантин у світі замкнений у 9-метровому басейні

67-річного ламантина, на ім'я Ромео, визнали "уособленням самотності" та "найсамотнішим ламантином у світі". Недавні опубліковані кадри зображують похмуре існування тварини, коли вона повільно обертається в повторюваних колах у своїй крихітній "бетонній клітці", розташованій в межах океанаріума.

За попередніми даними, ця істота була піддана ізоляції щонайменше з квітня 2022 року.

Ромео помістили в ізоляцію через те, що трьох інших ламантинів, які раніше мешкали з ним, випустили назад у дику природу,

– йдеться у звіті USDA.

Ромео зараз 67 років / Фото з фейсбуку Океанаріум Маямі

Вчені підкреслили психологічний вплив на ламантинів, коли вони позбавлені соціальної взаємодії. Ці відкриття проливають світло на поточну ситуацію Ромео, ламантина, який переживає тривалу розлуку зі своєю партнеркою і матір'ю його потомства Джульєттою. Ромео самотній відтоді, як на волю були відпущені інші його товариші.

Ромео перебуває в крихітній "клітці"

Група компанії Urgent Seas зняла відео, яке за кілька днів облетіло весь світ. На кадрах видно пустельну частину парку, потім об'єктив фокусується на самотній фігурі Ромео, який рухається колами в каламутній воді.

На сайті океанаріума повідомляється, що Ромео і його партнерка Джульєтта були "врятовані 1956 року" і є "місцевими знаменитостями". Тварини прожили в океанаріумі 66 років, за цей час у них з'явилося кілька дитинчат, проте пізніше їх розлучили. Джульєтта також все ще перебуває в океанаріумі, але її утримують в окремому акваріумі "для знаменитостей" на головному майданчику. Водночас Ромео був ізольований і замкнений у "крихітній бетонній клітці".

Найсумніший ламантин у світі замкнений у крихітній "клітці": дивіться відео

Ламантини у неволі: що треба знати

Вчені зазначають, що в дикій природі ламантини живуть від 50 до 60 років, і до 65 років у неволі. Ці дані роблять Ромео довгожителем.

Як відомо, океанаріум Маямі робив спроби придбати ще одного ламантина, однак їм відмовляли через невідповідність необхідним вимогам.

Зазначимо, що, згідно з правилами, ламантини мають утримуватися в основному вольєрі щонайменше з однією сумісною твариною того самого або спорідненого виду.

До теми: у тематичному парку та зоопарку Marineland десятилітнє життя на самоті провела косатка, на ім'я Кіска. "Найсамотніша косатка у світі" була останнім представником свого роду, що залишалися у неволі – понад 40 років. Тварина померла 9 березня 2023 року через проблеми зі здоров'ям.

Цей вид під загрозою зникнення

Ламантини класифікуються як вид, що перебуває під загрозою зникнення у США. У дикій природі у Флориді їх залишилося всього 7 500 особин.

Повільні істоти плавають і відпочивають на мілководді та дуже допитливі, що робить їх уразливими для травм гребними гвинтами човнів. Статистика свідчить, що тільки за цей рік загинуло близько 500 тварин – з природних та антропогенних причин.