Померла "найсамотніша косатка у світі"

Кіска була останнім представником свого роду, що залишалися у неволі. В офісі генерального соліситора Онтаріо повідомили, що косатка померла 9 березня.

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Косатці було 47 років. Її спіймали в ісландських водах у 1979 році разом з іншою, на ім'я Кейко, яка стала відомою у фільмі "Звільнити Віллі". Пара жила разом протягом кількох років у Мериленді, що розташований у Ніагарському регіоні.

Кіска народила п'ятьох дітей, однак усі вони померли. З 2011 року вона страждала від самотності. Група захисту прав тварин Animal Justice описала Кіску як "найсамотнішу косатку у світі", чиє життя було відзначено "трагедією за трагедією".

Косатки — неймовірно соціальні тварини, але з Кіскою нікого не було від 2011 року, і вона страждала від жахливої самотності, а також від браку місця та розумової стимуляції у своєму маленькому безплідному акваріумі,

– йдеться у заяві.

Ця косатка була останньою в Канаді, яка залишалася у неволі після прийняття у 2019 році закону, який визнає незаконним утримання морських ссавців у неволі. Для океанаріума в Marineland було зроблено виняток.

В океанаріумі Marineland померла "найсамотніша косатка у світі" / Фото CP / Scott Dunlop

Стан здоров'я Кіски погіршився за останні тижні

Як повідомляє Reuters, MarineLand повідомили, що стан здоров'я косатки погіршився за останні тижні.

Команда догляду за морськими ссавцями та експерти зробили все можливе, щоб підтримати комфорт Кіски, і оплакувати її втрату,

– зазначають біля парку.

Служба захисту тварин перевіряла умови перебування Кіски 160 разів від січня 2020 року.

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