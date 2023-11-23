Як виявилося, у ракоподібного присутні як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи. Про це рибалка, який ловить ракоподібних у штаті Мен і має 2,6 мільйона підписників у TikTok, розповів у своєму новому ролику.

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Рибалка спіймав рідкісного двоколірного омара-гермафродита

Джейкоб Ноулз успішно впіймав двоколірного гермафродитного омара. Цей унікальний ракоподібний мав надзвичайний вигляд – на його тілі спостерігається рівномірний розподіл між яскравим блакитним і звичайним кольором.

Це найкрутіший омар, якого я коли-небудь бачив. Він розділений 50 на 50 прямо по спині на синій і звичайний, але якщо ви подивитеся під нього, то він насправді наполовину самець, наполовину самка,

— пояснив він.

Який вигляд має цей омар-гермафродит: дивіться відео

Американець виявив, що цей ракоподібний має унікальну характеристику, наділену чоловічими та жіночими репродуктивними органами. Ця істота одночасно і самець, і самка.

Згідно з даними Університету штату Мен, шанс виловити двоколірного омара становить приблизно 1 на 50 мільйонів.

Рибалка створив підводний вольєр для омара

Ноулз поставив запитання своїй аудиторії: відпустити істоту чи залишити її. Після обговорення підписники одноголосно вирішили, що омара слід тимчасово залишити в неволі, щоб оцінити його потенціал для відкладання яєць.

Згодом чоловік продемонстрував, що створив спеціальний просторий підводний вольєр для омара. Крім того, він звернувся до океанаріумів і наукових організацій, які могли б "усиновити" цю унікальну істоту.

Рідкісний двоколірний омар-гермафродит: дивіться відео

До слова, рибалка провів конкурс на вибір імені для нового вихованця. Люди вирішили назвати омара на честь співака Девіда Бові через гетерохромію.

Морський лев і восьминіг влаштували запеклий бій

Ліндсі Браянт готувалася до плавання вздовж узбережжя Нанаймо, коли її увагу привернуло незвичайне видовище. Попри те, що вона часто стикається з морськими левами у цьому регіоні, нічого подібного раніше не бачила.

Так, жінка зняла на відео сутичку, на якій рішучий восьминіг люто захищався від морського лева. Головоногий пручався, як міг, і можна помітити, що морському леву зовсім непросто. Натомість ссавець із надзвичайною силою кидає восьминога у воду, а потім пірнає й повторює цей маневр.