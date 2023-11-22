На опублікованому відео видно, як ссавець безжально кидає головоногого у воду, відмовляючись відступати. Не злякавшись сильних нападів, витривалий восьминіг залишається рішучим і не збирається здатися.

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Морський лев і восьминіг влаштували запеклий бій

Ліндсі Браянт готувалася до плавання вздовж узбережжя Нанаймо, коли її увагу привернуло незвичайне видовище. Попри те, що вона часто стикається з морськими левами у цьому регіоні, нічого подібного раніше не бачила.

Поведінка морського лева здавалася дивною. Спершу подумала, що ссавець заплутався і намагається вибратися, але потім, здалося, що на хвилину тварина взагалі впала в ступор,

– каже жінка.

Кадри показують, що дії морського лева не були зумовлені розгубленістю чи бажанням половити рибу в затоці. Натомість ссавець із надзвичайною силою кидає восьминога у воду, а потім пірнає й повторює цей маневр.

Сутичка морського лева та восьминога: дивіться відео

Під час сутички, знятої на відео, рішучий восьминіг люто захищався від морського лева. Головоногий пручався, як міг, і можна помітити, що морському леву зовсім непросто. Над цим захопливим видовищем чайки ширяють в надії, що їм також щось перепаде.

Проливаючи світло на цей інцидент, дослідник морських ссавців Ендрю Тітіс з Університету Британської Колумбії заявив, що насправді на цих кадрах немає нічого дивного: морські леви харчуються восьминогами.

Як морські леви полюють на восьминогів?

Основна складність полювання на восьминога полягає в тому, щоб проковтнути його цілим і не дати вхопитися за голову вісьмома руками – у такому разі морський лев, ймовірно, просто задихнеться.

Щоб подолати цю перешкоду, ссавці розробили особливу тактику: морські леви кусають одну руку восьминога за раз і продовжують з силою кидати тіло головоногих у воду, повторюючи це кілька разів.

На думку експертів, морські леви віддають перевагу боротьбі з супротивниками на поверхні води, оскільки тут у них більше шансів отримати більший крутний момент, ніж під водою.

Морський лев вирвав горло акулі, а потім проковтнув

До слова, морські леви та тюлені, як правило, стають мішенню для акул, косаток та інших морських хижаків. Проте, у кадрах, які раніше з'явилися в мережі, морський лев зумів відбити акулу, взявши на себе роль хижака.

Інцидент було зафіксовано в Монтерей-Бей, штат Каліфорнія – морський лев викинув блакитну акулу з води, відірвав частину щелепи та з'їв її. Цей приголомшливий акт самозахисту швидко розлетівся Інтернетом.