Як істота опинилася в машині – невідомо, але це спостереження, здається, спростовує той факт, що акули не можуть вижити без води. Про цю незвичну подію повідомив місцевий сайт новин.

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Величезна акула "осідлала" пікап

Під час цього приголомшливого інциденту автомобіль курсував вздовж автомагістралі I-95 поблизу Голлівуду, в окрузі Брауард. Привернувши увагу ЗМІ, відео дивної події згодом було показано в новинах.

Так, на опублікованих кадрах видно, як позаду авто, у кузові, їде акула. Очевидці помітили чималенький хвіст істоти, що звисав з багажного відділення. Цікаво, що акула не чинила жодних агресивних дій.

Як акула їхала на пікапі: дивіться відео

Ймовірно, це перший випадок в історії, коли акула досягла місця спарювання, скориставшись автостопом. Мабуть, водій пікапа взяв на себе зобов'язання підтримувати збереження генофонду цього виду.

Бичача акула: коротко

Вчені зазначають, що бичача акула – це істота-амфібія. Вона має здатність дихати без води та витримувати тривалий час на суші. Під час своїх подорожей бичача акула активно шукає відповідних партнерів для спаровування, віддаючи перевагу нічним переміщенням, щоб уникнути сильної денної спеки.

Акули-бики досить ледачі, плавають повільно. Раціон складається в основному з великих безхребетних, дрібних акул, інших риб і дельфінів, разом з живою здобиччю пожирають будь-які викиди. Можуть поїдати особин свого ж виду. До слова, вони є об'єктом промислу – їх м'ясо вживають в їжу.

Акула-бик / Фото Albert kok

Цей хижак, також відомий як тупорила акула, один із найагресивніших видів, який становить небезпеку і для людини. Вони відомі своїми нападами на людей.

Морський лев вирвав горло акулі, а потім проковтнув

Морські леви та тюлені, як правило, стають мішенню для акул, косаток та інших морських хижаків. Проте, у нових кадрах, які з'явилися в мережі, морський лев зумів відбити акулу, взявши на себе роль хижака.

Інцидент було зафіксовано в Монтерей-Бей, штат Каліфорнія – морський лев викинув блакитну акулу з води, відірвав частину щелепи та з'їв її. Цей приголомшливий акт самозахисту швидко розлетівся Інтернетом.