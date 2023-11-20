Особа, яка вирішила не називати свого імені, не помітила різниці між цими двома тваринами. Деталями історії вона поділилася у своєму тік-ток.

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Прихистила цуценя, яке виявилося вовком

Жінка каже, що зауважила щось не те тільки тоді, коли придивилася до очей тварини, яку прихистила. За її словами, вони були не такого кольору як у собак.

Люди в коментарях писали, що не розуміють, як можна було випадково принести додому вовка. Однак знайшлися й ті, хто спробував захистити жінку.

Кажуть, що собаки й вовки схожі один на одного, тож упевнений, вона подумала, що це собака, і всиновила її,

— написав один із них.

Після публікації в соціальних мережах багато хто закликав жінку подбати про тварину, не забирати її до себе і не кидати.

Ці два види тварин мають багато спільного

Собаки та вовки мають напрочуд високу генетичну схожість, поділяючи 98,8% однакової ДНК. Ще більш захопливим є те, що ці два види здатні схрещуватися між собою.

Крім того, і вовки, і собаки демонструють схожу тривалість життя в неволі – від 12 до 14 років. Також обидва види мають винятковий нюх, що дозволяє їм розпізнавати аромати з високою точністю.

Попри численні спільні характеристики, слід зазначити, що відмінності між цими двома видами переважують схожість. Собаки, бувши прирученими істотами, сприяють зв'язкам з людьми, тоді як вовки, бувши неприрученими істотами, створюють міцніші зв'язки у власній зграї.

Також вовки мають жовті очі й створені для бігу, з вузькою грудною кліткою і довгими ногами.

У Києві чоловік вигулював вовка на повідці, як собаку

7 листопада у Києві на території житлового масиву Відрадний люди помітили чоловіка, який вигулював на повідці справжнього вовка. Хижак спокійно прогулювався поруч зі своїм господарем, уважно оглядаючи все навколо. Вовк не боявся звуків великого міста, які могли б викликати агресію у нього.

Водночас на тварині був нашийник та повідець. Тож, найпевніше, цей вовк є домашнім вихованцем і живе в оточенні людей.