Під час сутички "агресивний" півень завдав смертельного удару, коли дзьобом проткнув варикозне розширення вен. Це спричинило рясну кровотечу, а в результаті – смерть.

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В Австралії жінку вбив домашній півень

У трагічному випадку, який стався у 2019 році, жінку спіткала смерть, коли дзьоб півня проколов її варикозне розширення вен, що призвело до сильної кровотечі. Австралійка отримала й безліч інших травм, але причиною смерті назвали те, що не вдалося зупинити кровотечу.

Намагаючись захистити родину жінки від додаткових страждань, влада утрималася від розголошення її особи. Влада Зеленого континенту навіть випустила попередження про небезпеку, пов'язану з, здавалося б, нешкідливими тваринами.

Небезпечними також є кішки

Після такого випадку професор Роджер Баярд висловився про проблему, пов'язану з варикозним розширенням вен.

Найголовніше, я намагаюся допомогти літнім людям вилікувати варикозне розширення вен за допомогою простої операції, тому що вони особливо вразливі до розриву,

– сказав він.

За його словами, низка досліджень показала, що в деяких випадках люди просто спливали кров'ю у своїх будинках, ударивши об щось ногу і вену.

Говорячи про приклади тварин, що спричиняють смерть, професор сказав, що "коти є дуже поширеною небезпекою для людей похилого віку, які через них спотикаються".

Коти можуть стати небезпекою для літніх людей із варикозним розширенням вен / Фото UnSplash

Річ у тім, що коти люблять тертися об кісточки й ноги, а також сидіти позаду, що часто призводить до травм у літніх людей.

В Австралії фермер пережив напад крокодила, вкусивши його у відповідь

Фермер Колін Деверо опинився в небезпечній ситуації під час відвідування річки. Чоловік "зустрівся" з крокодилом, який миттєво встромив зуби в його праву ногу. Рептилія завдовжки 3,2 метра, здавалося б, виграла бій з Деверо, але чоловік не здався і врятував себе. Так, він спробував ударити крокодила по ребрах другою ногою, а потім випадково зубами зачепив повіку істоти, відірвавши її.

Одразу після цього крокодил відпустив ногу, й чоловік зумів відскочити та піднятися до стоянки з машиною. Там Колін швидко наклав імпровізовану пов'язку з рушника та мотузки, щоб зупинити кровотечу на нозі.