Працівники під час обслуговування міської каналізації почули звук, схожий на удари хвоста тварини. Їхні пошуки привели до рептилії, присутність якої скоротила подачу води в місто майже на 70%.

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У каналізації під містом виявили крокодила вагою 197 кілограмів

За даними Comision de Agua Potable y Alcantarillado, триметрова істота, що важила близько 197 кілограмів, скоротила подачу води в місто майже на 70%.

Крокодил розміром понад три метри був виявлений в акведуку Гвадалупе Вікторія і після його порятунку його передали в природне середовище існування,

— повідомила місцева влада.

Рептилія перекрила доступ до води / Фото mediadrumimages / @DestaPANdoTam

Співробітники Комісії з питань питної води та каналізації проводили планове очищення на міській помповій станції, коли їхню увагу привернув неочікуваний звук. Він був схожий на ляскіт хвоста тварини. Їхнє подальше дослідження виявило присутність величезної істоти, яка була під ними в підземній системі станції.

Для вилучення гігантської рептилії було викликано співробітників місцевої служби цивільної оборони. Після порятунку його передали в природне середовище існування.

В каналізації під містом виявили величезного крокодила / Фото mediadrumimages / @DestaPANdoTam

У Флориді вбили 90-річного алігатора вагою 420 кілограмів

Величезний алігатор вагою майже 420 кілограмів був успішно спійманий у Флориді, який посів місце другого найважчого алігатора в історії штату. Вважається, що цій рептилії довжиною понад 4 метри близько 90 років.

Капітан берегової охорони США Кевін Бротц і його супутники помітили колосального алігатора на озері поблизу Орландо. У результаті напруженої боротьби, тривалістю 4 години, команда людей все ж перемогла. В певний момент алігатор вистрибнув з води на висоту близько метра над поверхнею води, тоді рептилію і вбили та доставили на берег.