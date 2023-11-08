Так, у Києві на території житлового масиву Відрадний люди помітили чоловіка, який вигулював на повідці справжнього вовка. Незвичайна зустріч привернула увагу перехожих, залишивши їх одночасно враженими та збентеженими.

Читайте також Окупанти вивозять тварин з заповідника "Асканія-Нова": що відомо

Чоловік вигулював справжнього вовка

Хижак спокійно прогулювався поруч зі своїм господарем, уважно оглядаючи все навколо. Вовк не боявся звуків великого міста, які могли б викликати агресію у нього.

Водночас на тварині був нашийник та повідець. Тож, найпевніше, цей вовк є домашнім вихованцем і живе в оточенні людей.

Незвичайний звір привернув увагу киян / Фото з телеграм-каналу "Київ INFO"

Варто зазначити, що у деяких країнах існує практика одомашнення диких вовків. Втім, людей застерігають від таких улюбленців, адже з часом тварина може стати агресивною.

Вовк – це дика хижа тварина, а не собака. І навіть якщо вовченя виросло серед людей, то ставши дорослим, він почне проявляти агресію щодо господаря,

– попереджають фахівці.

Лише люди, які володіють великим досвідом поводження з дикими тваринами, здатні тримати вовків як домашніх тварин. Ці істоти вимагають прискіпливої уваги до правильного харчування і спеціалізованого догляду. Крім того, вовки підкоряються винятково "ватажку", яким і має стати господар.

Вовка вигулюють на повідці / Фото з телеграм-каналу "Київ INFO"

В Києві у смітнику знайшли маленького кролика та червоновуху черепаху

Під час нещодавнього інциденту в Києві в сміттєвому баку виявили крихітного кролика та унікальну червоновуху черепаху. Зоозахисники успішно врятували цих беззахисних тварин, яких, як сміття, викинули недолугі господарі.

Дівчинка черепашка і хлопчик кролик тепер на кураторстві команди зоозахисників. Їх вже оглянув лікар, тваринки повністю здорові та готові їхати в нові сім'ї.