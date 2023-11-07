Як відомо, тварин вивозять у російський зоопарк. Незаконні дії чинять у межах "угоди", яку уклало окупаційне керівництво заповідника.

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Окупанти крадуть тварин з "Асканія-Нова"

Російські окупаційні війська незаконно крадуть тварин із заповідника "Асканія-Нова" та перевозять їх у краснодарський "Сафарі-парк".

Центр національного спротиву (ЦНС) зазначає, що вивіз тварин відбувається в межах "угоди про співробітництво".

Така угода не може бути дійсною. Від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником,

– йдеться в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що дані дії є формальною крадіжкою та знищенням унікальної фауни заповідника.

Крім того, на території "Асканія-Нова" неодноразово помічали російських окупантів.

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