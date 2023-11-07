Як відомо, тварин вивозять у російський зоопарк. Незаконні дії чинять у межах "угоди", яку уклало окупаційне керівництво заповідника.
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Окупанти крадуть тварин з "Асканія-Нова"
Російські окупаційні війська незаконно крадуть тварин із заповідника "Асканія-Нова" та перевозять їх у краснодарський "Сафарі-парк".
Центр національного спротиву (ЦНС) зазначає, що вивіз тварин відбувається в межах "угоди про співробітництво".
Така угода не може бути дійсною. Від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником,
– йдеться в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що дані дії є формальною крадіжкою та знищенням унікальної фауни заповідника.
Крім того, на території "Асканія-Нова" неодноразово помічали російських окупантів.
Заповідник під контролем окупантів: головне
- Наприкінці березня Росія встановила повний контроль над територією Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України. Там було встановлено так званого "директора" Дмітрія Мєщєрякова, якого призначили в окупаційному міністерстві природних ресурсів та екології Херсонської області.
- Відтак українська адміністрація заповідника не може забезпечувати подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення.
- Невдовзі після захоплення заповідника, українців шокувало фото, яке загарбники опублікували в мережі. На ньому вони позували з двома вбитими червонокнижними тваринами, а саме з сарнами. Своє кровожерливе фото вони ще й бездушно підписали словами "ням-ням". Втім, невдовзі представники самого заповідника спростували вбивство тварин на території "Асканія-Нова".
- Також 2 вересня 2023 року у біосферному заповіднику "Асканія-Нова" палало близько 7 тисяч гектарів ділянки "Південна". Цілих 10 годин нищилася унікальна ділянка українського степу. Пропагандисти запевняли, що "жертв серед рідкісних видів тварин нема".