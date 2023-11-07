Как известно, животных увозят в российский зоопарк. Незаконные действия совершают в рамках "соглашения", заключенного оккупационным руководством заповедника.
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Оккупанты воруют животных из "Аскания-Нова"
Российские оккупационные войска незаконно воруют животных из заповедника "Аскания-Нова" и перевозят в краснодарский "Сафари-парк".
Центр национального сопротивления (ЦНС) отмечает, что вывоз животных производится в рамках "соглашения о сотрудничестве".
Такое соглашение не может быть действительным. От украинского заповедника ее подписывает российский ставленник, не являющийся руководителем,
– говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что данные действия являются формальной кражей и уничтожением уникальной фауны заповедника.
Кроме того, на территории "Аскания-Нова" неоднократно замечали российских оккупантов.
Заповедник под контролем оккупантов: главное
- В конце марта Россия установила полный контроль над территорией Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна Национальной академии аграрных наук Украины. Там был установлен так называемый "директор" Дмитрий Мещеряков, назначенный в оккупационном министерстве природных ресурсов и экологии Херсонской области.
- Следовательно, украинская администрация заповедника не может обеспечивать дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения.
- Вскоре после захвата заповедника украинцев шокировало фото, которое захватчики опубликовали в сети. На нем они позировали с двумя убитыми краснокнижными животными, а именно с сернами. Свое кровожадное фото они еще и бездушно подписали словами "ням-ням". Впрочем, вскоре представители самого заповедника опровергли убийство животных на территории "Аскания-Нова".
- Также 2 сентября 2023 в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" пылало около 7 тысяч гектаров участка "Южный". Целых 10 часов уничтожался уникальный участок украинской степи. Пропагандисты уверяли, что "жертв среди редких видов животных нет".