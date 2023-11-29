Лікарі намагаються знайти методи боротьби із новим вірусом собак. Які симптоми та самопочуття хворих, розповідаємо далі!

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У США собаки захворіли на дивний вірус

Симптоми включають кашель, чхання, виділення з носа або очей і млявість. У деяких випадках пневмонія швидко прогресує, викликаючи серйозне захворювання собак протягом 24 – 36 годин.

Це різкий, повторюваний кашель, який зазвичай посилюється вранці та ввечері або просто прокидається під час фізичних навантажень тварини,

– каже ветлікар Country Willow Сара Марпет.

З середини серпня Міністерство сільського господарства Орегона задокументувало понад 200 таких випадків серед домашніх улюбленців. При цьому деякі з них закінчувалися смертю вихованців.

Директор Орегонської ветеринарної діагностичної лабораторії в Університеті штату Орегон Курт Вільямс повідомив, що лікарі та науковці досі не мають чіткого способу визначення захворювання чи тесту на нього, тож важко підрахувати точну кількість померлих від важкої форми нової інфекції.

Інший ветеринар з Массачусетсу Кіко Брекер заявив, що віруси не реагують на антибіотики, і противірусні препарати не будуть ефективними, поки лікарі не дізнаються, що це за вірус.

У США сотні домашніх улюбленців захворіли на дивний вірус / Фото Unsplash

Експерти закликали власників собак обмежити контакти свого вихованця із родичами. Вони також нагадали про необхідність вчасно вакцинувати псів.

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