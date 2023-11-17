Мовиться про хронічну виснажливу хворобу CWD. Що це за недуга і чому олені страждають від неї – далі у матеріалі!

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"Хвороба зомбі-оленів": що це таке

CWD являє собою заразну і незмінно смертельну хворобу, яка вражає оленячих. До цієї групи ризику входять лосі, олені, карибу та північні олені.

Появу захворювання спричиняється причинами – інфекційними, неправильно згорнутими варіантами білка. Вони мають здатність викликати неправильне згортання і нормальних аналогів. Це призводить до поступового руйнування мозку та нервової системи тварини.

Основними симптомами захворювання є:

різка втрата ваги (виснаження);

опускання голови;

спотикання;

млявість;

пускання слини.

Наразі немає засобів для боротьби з CWD, а також не існує вакцини для захисту від неї.

Дослідження підтвердили, що хвороба поширюється через прямий контакт із рідинами організму інфікованого, такими як кал, слина, кров або сеча. Крім того, ще один потенційний шлях передачі може включати непрямий контакт із зараженими об'єктами або середовищем, що містить інфекційний матеріал.

Небезпека полягає в тому, що пріони надзвичайно складно інактивувати, а тому пріонні захворювання майже неможливо знищити.

Що відомо про "хворобу зомбі-оленів" / Фото UnSplash

У Єллоустоунському парку зафіксували перший випадок

Нещодавно представники Єллоустонського національного парку повідомили про наявність захворювання у дорослого оленя, виявленого біля озера.

Враховуючи відсутність засобів для ефективної боротьби з цим захворюванням, слід виявили в парку регіони високого ризику, сприйнятливі до CWD,

– заявили у нацпарку.

Також для боротьби з поширенням захворювання буде впроваджено посилений нагляд і розширені протоколи тестування.

Зараження людей цією недугою наразі не було

Варто зазначити, що досі не було зареєстровано жодного випадку зараження людей, домашніх або сільськогосподарських тварин хворобою CWD. Однак, Центри з контролю та профілактики захворювань попереджають, що якщо інфекція передасться, то, найімовірніше, через споживання зараженого м'яса.

Тому мисливців закликають уникати тварин, які виглядають хворими, знайдені мертвими або поводяться дивно під час полювання. Їх також попросили уникати контакту з тваринами, працювати в рукавичках і не використовувати побутові ножі під час польового прибирання.