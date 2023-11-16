Як це можливо? Все просто – собака здатний запобігти низці небезпечних захворювань. Розповідаємо, яких саме.

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Яких хвороб можна не боятися людям, які мають пса?

Серцево-судинні захворювання

За словами експертів, собачники проводять багато часу на свіжому повітрі, здійснюючи часті прогулянки, що позитивно впливає на їх кровоносні судини та серце.

Також відповідальність за тварину, яка потребує регулярного вигулу, може стримати захоплення алкогольними напоями. Це безсумнівно сприяє здоровому способу життя.

Отже, вважається, що любителі собак підтримують серце здоровим протягом тривалого періоду.

Діабет

У багатьох випадках ця недуга виникає в результаті недостатньої фізичної активності в поєднанні з незбалансованим харчуванням.

Тому регулярні прогулянки з домашнім улюбленцем можуть служити чудовою профілактикою.

Від появи яких 3 хвороб може захистити собака / Фото UnSplash

Нервові захворювання

Собаки мають чудовий вплив на наш емоційний стан, тому можна захиститися від будь-яких проблем, пов'язаних з нервовою системою.

Ці компаньйони є неоціненним джерелом емоційної розради. Люди, які мають собак менше страждають, наприклад, від депресії чи почуття самотності.

Що робити, якщо собака гавкає, коли один вдома?

Чимало власників собак постають перед труднощами, залишаючи своїх улюблених домашніх тварин без нагляду вдома. Це викликає різну реакцію собак: одні виявляють спокійну поведінку, тоді як інші почуваються покинутими й безперервно гавкають. Безумовно, це створює незручності для сусідів, а ще – зайвий стрес для тварин.

Щоб зберегти дружні стосунки з сусідами та зменшити стрес для вихованців, вкрай важливо привчати їх до комфортного перебування наодинці. Виконати це завдання відносно просто – ось кілька практичних рекомендацій.