Щоб не зіпсувати дружні стосунки зі співмешканцями й мінімізувати стрес для вихованця, необхідно привчити його комфортно почуватися на самоті. Виконати це завдання не так складно, як може здатися. Дієві поради – нижче у матеріалі!

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Що має зробити господар?

Необхідно переконатися в усвідомлення собаки того, що господар буде часто залишати місце проживання.

Так, варто виконати наступні дії:

Необхідно провести кілька тренувань. Вийдіть з квартири та уважно слухайте. Виникає життєво важливе питання: собака почав гавкати? Якщо так, то за будь-яких обставин не повертайтеся додому.

Проявіть терпіння, доки не вщухнуть гучні звуки собаки. Після настання тиші поверніться до квартири.

Згодом тварина зрозуміє, що кінець його самотності може настати у момент відсутності гавкання. Тож на підсвідомому рівні може перестати гавкати, щоб повернення господаря відбулося якнайшвидше.

Власникам домашніх тварин варто пригостити своїх улюбленців чимось смачненьким, прийшовши додому. Це буде нагородою за зразкову поведінку.

Що робити, якщо собака гавкає, коли один вдома / Фото UnSplash

Підкреслимо, застосування фізичних покарань або спеціальних нашийників для боротьби з надмірним гавкотом є однозначно недоцільним. У такий спосіб ви лише зіпсуєте стосунки зі своїм вихованцем. Ймовірніше, з часом він просто почне проявляти ще більше агресії на знак протесту.

Кінологи назвали 4 грубі помилки під час виховання собаки

У прагненні забезпечити щастя та розвиток своїх улюблених собак-компаньйонів, власники постійно дають їм максимум уваги, турботи та навчання. Але, інколи можуть статися ненавмисні помилки, які створюють потенційний ризик для домашніх тварин.

Тож кінологи наголосили на важливості дотримання кількох простих правил, щоб запобігти подібним ситуаціям. Яких саме – дізнайтеся у матеріалі!