Отже, важливо знати декілька ключових факторів, перш ніж завести нового члена сім'ї. Кінолога та зоопсихолог Дарина Магалецька розповіла, на що звернути увагу.

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Що треба знати перед появою собаки в домі?

Не сварити

Тварину в жодному разі не можна сварити голосом та фізично. Це найважливіша заборона у взаєминах людини та тварини.

Покарання не є ефективним рішенням для усунення основних причин небажаної поведінки. Навпаки, це погіршує ситуацію, приводячи до плачевних наслідків. Особливе занепокоєння викликає згубний вплив, який він має на розвиток зв'язків і довіри між собакою та її власником. Піддаючи цуценя непередбачуваним і негативним переживанням, основа гармонійних стосунків руйнується.

Експертка радить навчити цуцика правил спільного життя.

Уникайте небажаної поведінки

Варто мінімізувати ситуації, в яких цуценя може помилитись:

прибрати з доступу все, що тварина може погризти та з'їсти;

одяг, взуття, їжа, книжки – все має бути сховано від очей та зубів тварини, а натомість має бути запропонована правильна альтернатива;

не ходити за цуциком на натягнутому повідці з самого початку (легше зробити одразу як треба, ніж в майбутньому це все лагодити);

не залишати собаку наодинці, якщо вона ще не навчена.

Потрібно навпаки підкріплювати бажану поведінку, тобто заохочувати будь-яку дію, що є бажаною, наприклад.:

цуценя сходило на пелюшку, а не на підлогу – похвалити;

цуцик йде на ненатягнутому повідці – підкріпити.

Що треба знати перед тим, як завести собаку / Фото UnSplash

Важливо вивчати поведінку та потреби собак

Щоб забезпечити добробут вашого пухнастого компаньйона, експертка рекомендує дозволити собаці повністю сприйняти її природні інстинкти. Це включає час, щоб вигуляти собаку та дозволити їй досліджувати навколишнє середовище, спілкуватися з іншими тваринами та збирати нову інформацію за допомогою нюху.

Розуміючи та задовольняючи потреби свого цуценя, ви можете гарантувати, що всі його вимоги будуть виконані легальними способами.

Будьте для свого цуцика цікавими, опорними, зрозумілими, передбачуваними та безпечними – це найкращий фундамент для будь-якої вашої взаємодії та щасливого спільного життя,

– йдеться у повідомленні.

Також потрібно спостерігати за мовою тіла, щоб розуміти бажання та настрої тварини.