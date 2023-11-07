Итак, важно знать несколько ключевых факторов, прежде чем завести нового члена семьи. Кинолога и зоопсихолог Дарья Магалецкая рассказала, на что обратить внимание.

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Что нужно знать перед появлением собаки в доме?

Не ругать

Животное ни в коем случае нельзя ссорить голосом и физически. Это самый важный запрет во взаимоотношениях человека и животного.

Наказание не является эффективным решением по устранению основных причин нежелательного поведения. Напротив, это усугубляет ситуацию, приводя к плачевным последствиям. Особую обеспокоенность вызывает губительное влияние, которое он оказывает на развитие связей и доверия между собакой и ее владельцем. Подвергая щенка непредсказуемым и отрицательным переживаниям, основа гармонических отношений разрушается.

Эксперт советует научить цуцика правилам совместной жизни.

Избегайте нежелательного поведения

Следует минимизировать ситуации, в которых щенок может ошибиться:

убрать из доступа все, что животное может погрызть и съесть;

одежда, обувь, еда, книги – все должно быть скрыто от глаз и зубов животного, вместо этого должна быть предложена правильная альтернатива;

не ходить за цуциком на натянутом поводке с самого начала (легче сделать сразу как надо, чем в будущем это все чинить);

не оставлять собаку наедине, если она еще не обучена.

Нужно наоборот подкреплять желаемое поведение, то есть поощрять любое желаемое действие, например.

щенок сходил на пеленку, а не на пол – похвалить;

щенок идет на ненатянутом поводке – подкрепить.

Что нужно знать перед тем, как завести собаку / Фото UnSplash

Важно изучать поведение и потребности собак

Чтобы обеспечить благосостояние вашего пушистого компаньона, эксперт рекомендует позволить собаке полностью воспринять ее естественные инстинкты. Это включает время, чтобы выгулять собаку и позволить ей исследовать окружающую среду, общаться с другими животными и собирать новую информацию с помощью обоняния.

Понимая и удовлетворяя потребности щенка, вы можете гарантировать, что все его требования будут выполнены легальными способами.

Будьте для своего щенка интересными, опорными, понятными, предсказуемыми и безопасными – это лучший фундамент для любого вашего взаимодействия и счастливой совместной жизни,

– говорится в сообщении.

Также следует наблюдать за языком тела, чтобы понимать желания и настроения животного.