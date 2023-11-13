Але скільки саме потрібно вихованцеві щодня бігати надворі, щоб почуватися здоровим і загалом задоволеним життям? Відповідь на це запитання дали лікарі-ветеринари.

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Скільки часу потрібно приділяти прогулянці з собакою?

Для підтримки здорового способу життя, експерти рекомендують власникам собак вигулювати їх щонайменше 1,5 години на день. Однак, необхідна тривалість може відрізнятися залежно від породи та розміру тварини.

Також варто дозволяти собакам виходити за межі звичних маршрутів – час від часу відпускати їх з повідця. Але для таких екскурсій важливо вибрати безпечні місця, як-от поля чи ліси. Ці території пропонують собакам достатньо місця для вільного бігу. Після таких прогулянок собака буде добре спати й добре себе почувати.

Щоб збільшити загальну користь вашої щоденної прогулянки, настійно рекомендується доповнювати вигул собаки і розумовими вправами. Спробуйте вивчити нові команди чи трюки.

На думку лікарів-ветеринарів, ідеальний час для прогулянки з собакою – за кілька годин до сну.

Важливий і сон

Собаки, як і інші тварини, мають поліфазний цикл сну. На відміну від своїх власників, собаки задовольняють потреби уві сні за декілька заходів. Важливо, щоб собаки отримували якісний сон і займалися фізичними вправами, оскільки їх відсутність може негативно вплинути на самопочуття.

Щодо норми сну, то вона залежить від віку та розміру тварини. Наприклад, маленькі собаки зазвичай потребують приблизно від 12 до 18 годин сну на день, тоді як дорослі зазвичай відпочивають близько 14 годин.

Скільки часу собаці потрібно для сну / Фото UnSplash

Для спокійного та якісного сну собаки важливо, щоб у його розпорядку дня були постійні фізичні активності. Ось кілька симптомів, що собаці бракує цього:

агресивна поведінка без причини;

неспокій і тривожність;

проблеми зі сном;

набір ваги навіть при нормальному раціоні.

Що треба знати тим, хто хоче завести собаку?

У будинках, де з'являються цуценята, сім'ї відчувають значні зміни у своєму житті. Власникам вкрай важливо приділяти своїм пухнастим достатньо часу та уваги.

Отже, важливо знати декілька ключових факторів, перш ніж завести нового члена сім'ї. Кінолог та зоопсихолог Дарина Магалецька розповіла, на що звернути увагу.