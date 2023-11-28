Явище вже охрестили "щурячою чумою". Як це виглядає і причини нашестя гризунів – далі у матеріалі!

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"Щуряча чума" накрила міста Австралії

Через різке збільшення чисельності гризуни були змушені переселитися в прибережні регіони в пошуках прожитку. Однак, ця міграція призвела і до жертв серед популяції.

Щури кругом. У нас є орендовані автівки, і вони за ніч зіпсували машину, пошкодивши проводку в моторному відсіку,

– зазначив житель міста.

Він також додав, що його домашні качки "збожеволіли", коли щури вдерлися до їхніх кліток.

Навала впливає на повсякденне життя місцевих жителів / Фото Normanton Vehicle Hire

За повідомленнями австралійських ЗМІ, сусіднє місто Карумба нещодавно також постраждало від нашестя гризунів. Це викликало занепокоєння серед жителів, які побоюються, що така ситуація потенційно може негативно вплинути на туризм у цьому районі. Карумбу вважають раєм для риболовлі та спостереження за птахами.

На одному відео, опублікованому в соцмережах, видно, як біля води лежать купи щурів, а навколо них кишать мухи та інші комахи. На іншому – велика група щурів пливе річкою.

Тисячі мертвих щурів заполонили пляжі на півночі Австралії / Фото Jo Devow

Які причини такого явища?

На думку експертів, сплеск популяції гризунів пояснюється сукупністю факторів, а саме сприятливими вологими погодними умовами, які сприяють їх розмноженню, та рясному врожаю.

Оскільки у Квінсленді очікується дощова погода, деякі люди вважають, що найгірше ще попереду.

Ми чули, що їх буде ще більше,

– сказала Джемма Проберт, власниця рибальського чартеру в Карумбі.

У деяких частинах Квінсленду та Нового Південного Уельсу спостерігається справжня навала гризунів.

Згідно з останніми висновками національного наукового агентства Австралії, цей сплеск нагадує останній великий випадок у 2011 році. Протягом цього часу регіон пережив руйнівне нашестя гризунів, яке багато хто називав "чумою біблійних масштабів".