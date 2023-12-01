У спробі глибше розібратися в цьому ветеринари Basepaws, американської фірми з генетичного тестування домашніх тварин, провели комплексне розслідування. Експерти сформулювали гіпотези щодо потенційних трансформацій, які можуть зазнати сучасні породи протягом 10 000 років. Штучний інтелект створив їх візуалізацію.

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Який вигляд матимуть собаки через 10 000 років?

Генетики компанії разом з ветеринарним лікарем Генрі Вордом розглянули два сценарії розвитку подій із сильною зміною клімату. Один передбачає глобальне потепління, інший – настання льодовикового періоду.

  • Сценарій глобального потепління

У цьому сценарії зміни глобального клімату вплинуть на те, як люди зможуть годувати собак та доглядати їх.

Зростання температури по всій планеті призведе до нестачі ресурсів, а це, своєю чергою, спровокує зниження маси тіла собак,
– каже Ворд.