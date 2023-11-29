Дослідники радіють, що тварину, яку вважали зниклою ще 1936 року, знайдено живою і здоровою.

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Золоті кроти Де Вінтона живі

Понад 80 років золотий кріт Де Вінтона вважався загубленим і перебував на 11-му місці в "списку найбільш розшукуваних зниклих видів".

Відомо, що представники цього виду Cryptochromis wintoni трохи небайдужі до піщаних берегів і посушливих чагарників, саме тому їх так складно знайти. Вчені десятиліттями намагалися відшукати цих дивовижних тварин, що "плавають" у золотих пісках.

Золотий кріт, загублений 80 років тому, несподівано сплив у піщаних дюнах: дивіться відео

У новому дослідженні вченим з Фонду природи, що зникає (EWT) довелося обстежити близько 18 кілометрів середовища проживання дюн щодня, щоб відшукати крота за допомогою ДНК навколишнього середовища. Простими словами, вчені шукали в навколишньому середовищі сліди ДНК, яку виділяють тварини під час пересування. Існує кілька різних форм подібної ДНК, але в цьому випадку вчені зосередилися на пошуках клітин шкіри, волоссі та рідинах тіла.

Фактично все дослідження нагадувало пошуки голки в копиці сіна, але в певному сенсі це було простіше, ніж намагатися виявити самого золотого крота і підкрастися до нього, щоб сфотографувати. Річ у тім, що ці тварини мають "надздібності", коли справа доходить до слуху і виявлення поверхневих рухів. Простіше кажучи, золотий кріт зникне задовго до того, як ученому вдасться викопати його з піску.

Що вдалося дослідити?

За словами співавтора дослідження, фахівця з генетики з EWT і Стелленбошського університету Саманти Мінхардт, загалом вони з колегами витягли 100 зразків ґрунту. Далі вчені провели аналізи та змогли визначити, що в дюнах уздовж північно-західного узбережжя Південної Африки мешкає відразу кілька видів золотих кротів.

Золотий кріт, загублений 80 років тому, несподівано сплив у піщаних дюнах / Скриншот з відео

Серед ДНК науковці виявили два найпоширеніші види – золотий кріт Кейп і золотий кріт Гранта, а також золотого крота Ван Зіла, який перебуває під загрозою зникнення. Однак, найбільш дивовижним виявилися зразки четвертого золотого крота – вони належали давно загубленому виду золотого крота Де Вінта.

Востаннє представників цього виду бачили понад 80 років тому, а тому багато хто сумнівався, що золотий кріт Де Вінтона все ще існує на Землі,

– каже дослідник Кобус Терон.

Однак учений з колегами вважали, що необхідний правильний метод, щоб виявити цю приховану тварину. І їм вдалося!

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