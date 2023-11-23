Цей вид африканського носорога перебуває на межі вимирання у світі. Тож поява на світ ще однієї особини дає надію.

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У Честерському зоопарку народився чорний носоріг

Поповнення сталося у сімействі носорогів, які були нерозлучними з перших днів своєї появи у зоопарку.

Зурі, мати-носоріг, народила дитинча 12 листопада. Чарівна маленька дівчинка з'явилася на світ на 15 місяці вагітності приблизно о 14:45. Працівники зоопарку мали неймовірну можливість зафіксувати цей особливий момент на камеру.

У Честерському зоопарку народився чорний носоріг / Фото The Guardian

За словами менеджера команди зоопарку Емми Евісон, народження маляти всі чекали з нетерпінням.

Це досить незвично для носорога народжувати серед білого дня, ми не очікували... Бачити на власні очі, як дитина з'являється на світ, було неймовірним привілеєм для нас,

– прокоментувала вона.

Наразі маму з малюком майже не розлучають. Вони радо проводять час разом. Носоріг регулярно харчується та поступово набирає у вазі та зрості. Дівчинка дуже допитлива і сповнена енергії.

Момент появи малечі зняли на камеру: дивіться відео

Східні чорні носороги на межі зникнення

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) класифікував східного чорного носорога як вимирущий вид. Оскільки руйнівні практики та невпинне полювання на цих величних створінь тривають, світ може назавжди втратити цей підвид у популяції. Тому необхідні термінові дії, щоб зберегти майбутнє цих носорогів.

Браконьєрство та незаконне полювання завдають нищівного удару по популяції африканських носорогів понад століття, залишаючи цих величних істот у небезпеці. На жаль, стрімке зростання попиту на цінні роги на незаконних ринках призвело до втрати приблизно 95% популяції.

Сьогодні східний чорний носоріг стикається з серйозною загрозою, оскільки в Кенії, Танзанії та Руанді залишилося менш як 600 особин.

Панди у неволі: тварини зникнути з лиця землі

Експерти наголошують, що всі тварини, зокрема і панди, мають так званий добовий годинник – внутрішній годинник організму. Він працює приблизно за 24-годинними циклами й регулюється сигналами навколишнього середовища. Коли сигнали, яких вони зазнають у неволі, не збігаються із сигналами природного середовища, у тварин виникають проблеми.

Вчені кажуть, якщо цю умову залишити без уваги, вона потенційно може призвести до зникнення цих істот.