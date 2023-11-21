Трагедія платформи Deepwater Horizon у 2010 році призвела до карколомного розвитку подій, коли через розлив нафти загинуло безліч китів. Тоді вчені зібрали зразки морських ссавців і провели генетичні тести. Ці дослідження показали, що ці істоти насправді належали до абсолютно нового виду.

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У Мексиканській затоці залишився всього 51 кит Райса

Становище китів Райса зараз досягло критичної точки. Зокрема, екологічна некомерційна організація Defenders of Wildlife поділилася тривожними висновками вчених. Останні оцінки показують, що на нашій планеті залишився лише 51 кит Райса.

Наразі робиться занадто мало кроків, щоб не допустити повного зникнення популяції,

– вважають експерти.

У розробці щодо збереження певного виду Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) досі не затвердило пропоноване позначення "критичного середовища проживання" ще з 2019 року. Вчені висловили занепокоєння які попереджають, що невизнання території морським заповідником може призвести до загибелі цих китів.

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Зазначимо, що сьогодні існує безліч визнаних загроз для китів Райса. Наприклад, інцидент на платформі Deepwater Horizon показав, що ці морські ссавці страждають від розливів нафти, які тривають і донині в Перській затоці. Ще однією не менш небезпечною загрозою сьогодні вважаються кораблі: тварини стикаються з ними, отримуючи каліцтва, а також страждають від шуму, який вони створюють.

Що роблять зараз?

У відповідь на занепокоєння, висловлене природоохоронцями, NOAA було закликано запровадити обмеження швидкості для великих суден, які проходять через середовища проживання китів. Однак, ця пропозиція зустріла спротив з боку енергетичного та морського секторів. У результаті NOAA вирішив відхилити клопотання.

Про цих китів сьогодні відомо надзвичайно мало. Вони вельми полохливі, а слух відіграє вирішальне значення для їхньої діяльності, наприклад, спілкування один з одним або пошуку їжі,

– каже еколог Аарон Райс.

Тому газові та нафтові установки, а також великий потік кораблів у Перській затоці просто винищують китів.

Китів Райса залишилося лише 51 особина / Фото NOAA

Попри те, що боротьба за китів Райса триває, деякі вчені не впевнені, що їх вдасться врятувати. Тривожні прогнози свідчать про те, що протягом наступних 50 років Мексиканська затока може стати свідком повного вимирання китів Райса.