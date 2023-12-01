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Генетики компании вместе с ветеринарным врачом Генри Уордом рассмотрели два сценария развития событий с сильным изменением климата. Один предполагает глобальное потепление, другой – наступление ледникового периода.

В этом сценарии изменения глобального климата повлияют на то, как люди смогут кормить собак и ухаживать за ними.

Рост температуры по всей планете приведет к нехватке ресурсов, а это, в свою очередь, спровоцирует снижение массы тела собак,

– говорит Уорд.

В целом организмы, имеющие меньшие размеры, требуют меньше пищи и энергии, а также лучше охлаждаются в жару. Уменьшение площади поверхности тела позволит собакам снизить влияние солнечного ультрафиолета на кожу.

В случае потепления собаки могут развить более темные оттенки кожи и потерять шерсть / Фото Basepaws

Кроме того, Уорд высказал гипотезу относительно потенциального влияния глобального потепления на собак. Предполагают, что с повышением температуры у собак могут происходить определенные физиологические изменения, например более темная кожа, как возможный механизм адаптации. Также это может привести к потере шерсти у собак.

Из-за глобального потепления животные могут потерять шерсть / Фото Basepaws

Ожидается, что в ответ на усиление жары животные приспособятся к ночному образу жизни. Примечательно, что для охоты в темноте требуются большие головы и уши, что обеспечит эффективное рассеяние тепла. Изменения произойдут и в метаболизме – четырёхлапые приспособятся потреблять меньше воды.

Сценарий ледникового периода

При значительном изменении климата в сторону похолодания ожидается, что у собак появится более густая шерсть для обеспечения тепла. Однако ученые предупреждают, что определение точных изменений в физических размерах животных, будут ли они увеличиваться или уменьшаться, остается неопределенным.

В ледниковом периоде собаки могут начать конкурировать за добычу и укрытие с людьми / Фото Basepaws

Со всем тем одним неоспоримым результатом является то, что собаки начнут накапливать большее количество жира, который служит резервуаром энергии для выживания.

По очень вероятному сценарию собаки претерпевают трансформации, чтобы их телосложение, как когда-то, напоминало волков. Это эволюционное изменение приведет к развитию крепких мышц, что позволит собакам демонстрировать исключительные способности к бегу и усовершенствованные навыки охоты.

От холода собаки станут либо больше, либо меньше / Фото Basepaws

В крайнем случае собаки могут даже конкурировать с людьми за такие ресурсы, как добыча и убежище, что потенциально может поставить под угрозу общество между нашими двумя видами, которое длится тысячелетиями.

Завоевание космоса

Подумали ветеринары и генетики также и о третьем пути развития – колонизации других планет. Не исключено, что люди возьмут с собой в космическое путешествие и четвероногих друзей. Однако, как это повлияет на их внешность, зависит от условий, в которых животные окажутся.

Завоевание космоса тоже повлияет на внешность собак / Фото Basepaws

Напомним, в Великобритании в Честерском зоопарке в этом месяце произошло счастливое событие. На свет родился детеныш черного восточного носорога. Этот вид африканского носорога находится на грани вымирания в мире. Так что появление на свет еще одной особи дает надежду.