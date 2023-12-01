В попытке глубже разобраться в этом ветеринары Basepaws, американской фирмы по генетическому тестированию домашних животных, провели комплексное расследование. Эксперты сформулировали гипотезы относительно потенциальных трансформаций, которые могут претерпеть современные породы в течение 10 000 лет. Искусственный интеллект создал их визуализацию.
Генетики компании вместе с ветеринарным врачом Генри Уордом рассмотрели два сценария развития событий с сильным изменением климата. Один предполагает глобальное потепление, другой – наступление ледникового периода.
Сценарий глобального потепления
В этом сценарии изменения глобального климата повлияют на то, как люди смогут кормить собак и ухаживать за ними.
Рост температуры по всей планете приведет к нехватке ресурсов, а это, в свою очередь, спровоцирует снижение массы тела собак, – говорит Уорд.