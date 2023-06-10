Теля-мутант шокувало мешканців села

Мешканці індійського села були приголомшені народженням теляти. Водночас вважають тварину "дивом".

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Хоча в теляти одне тіло, у нього дві голови з чотирма очима та двома носами. Але там, де дві голови розходяться, у молодої корови лише два вуха і зрощений рот.

В індуїзмі корова вважається священною, а забій великої рогатої худоби є забороненим і дуже спірною темою в країні.

Люди вважають тварину "дивом" / Фото Jam Press Vid​

У тварини поліцефалія, або дицефальний парапаг. Це стан, коли тварини часто народжуються з двома головами. Ветеринари вважають, що це зазвичай спричинено аномальним розвитком клітин під час формування ембріона.

Коли тварини народжуються з таким захворюванням, їхня очікувана тривалість життя, як правило, дуже мала – всього декілька місяців. Втім, це теля, попри деформації, здорове. Хоча у корови своєрідний рот, який з'єднаний між головами, вона все ж таки може пити материнське молоко.

Двоголове теля-мутант / Фото Jam Press Vid​

Члени сім'ї, які вирощували корову, та місцеві жителі вважали її чудом природи, і багато хто припустив, що це божественне диво. Після того, як новина поширилася, люди з довколишніх районів та сіл приїздили, щоб побачити цю рідкісну двоголову тварину наживо.

У Таїланді народилося козеня-мутант з одним оком і без носа

В агротуристичному комплексі Farmsook Homestay на світ з'явилося рідкісне однооке козеня. У тварини немає сформованого носа, через що їй важко дихати. Вона дихала ротом і постійно задихалася, ковтаючи повітря.

На жаль, тварині з рідкісною мутацією не вдалося вижити.