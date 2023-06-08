Вчені виявили здатність крокодилів до "непорочного зачаття"

Історія почалася ще 2018 року, коли самотня самка американського крокодила (Crocodylus acutus), яка живе у неволі останні 16 років, відклала кладку яєць, в одному з яких дослідники помітили плід. Це поставило вчених у глухий кут.

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Так, науковці вперше знайшли докази того, що самки крокодилів здатні до партогенезу або непорочного зачаття. Тобто вони можуть відкладати яйця без попереднього спаровування, без участі самця.

Попри те, що дитинчата так і не з'явилися на світ (коли яйце луснуло, в ньому було сформоване, але мертве дитя крокодила), вчені все одно вважають це відкриття надзвичайно важливим. Адже воно, по суті, показує, як далеко сягає ця незвичайна репродуктивна стратегія.

Вчені з'ясували, що крокодили практикують непорочне зачаття / Фото Quetzal Dwyer​

Доцент Вірджинського технологічного інституту Уоррен Бут, який вивчав яйцеклітини, припустив, що крокодили могли успадкувати здатність до партеногенезу від своїх "предків".

Це свідчить про те, що дуже ймовірно, що здатність до партеногенезу також мали птерозаври й динозаври,

– каже науковець.

Він додав, що це відкриття дає захопливе уявлення про потенційні репродуктивні здібності вимерлих архозаврів. При цьому зауважує, що остаточно довести наявність у динозаврів здатності народжувати без запліднення неможливо, адже для цього потрібні ДНК динозаврів і птерозаврів, які не збереглися.

"Непорочне зачаття" практикують майже 80 видів хребетних

Зазначимо, що "непорочне зачаття" вже задокументовано у птахів і крокодилів. Так дослідники з'ясували, що партеногенез практикують майже 80 видів хребетних, зокрема ящірки, змії, акули та скати.

Партеногенез спостерігався у ящірок, змій, птахів, а тепер і у крокодилів / Фото Booth et al., Biology Letters​

Партеногенез є формою нестатевого розмноження, за якої самки тварин, які зазвичай потребують сперму самця для розмноження, можуть виробляти потомство без спарювання. Йдеться про те, що самка може об'єднати дві свої клітини, щоб створити життєздатний ембріон.

Раніше вважали, що це надзвичайно рідкісна особливість, проте згодом стало зрозуміло, що вона часто зустрічається серед хребетних.