У Китаї побачили унікальну панду-альбіноса

Панда-альбінос була вперше помічена у квітні 2019 року. Цього разу її побачили серед інших тварин. Камери зафіксували момент, коли вона підіймалася на величезне дерево, ймовірно, у пошуках їжі.

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Дивовижна тварина мешкає в Національному природному заповіднику Волонг – охоронюваному районі в провінції Сичуань, де живе близько 150 гігантських панд (Ailuropoda melanoleuca). Але серед них тільки одна майже біла.

Захисники тварин розповіли, що панда повністю здорова та їй близько п'яти чи шести років. Знаменита особина є носієм рідкісної генетичної мутації, яка перетворює звичайне чорно-біле хутро цього виду на однорідний блідо-кремовий колір.

Панда цілком здорова / Фото Wolong National Nature Reserve​

Родичі приймають панду-альбіноса цілком приязно. Польові камери в заповіднику зафіксували понад дюжину взаємодій між нею та іншими пандами в цьому регіоні.

Стать панди-альбіноса ще не визначено, але дослідники кажуть, що зараз вона вже майже доросла і демонструє ознаки статевої зрілості.

Панда включена до категорії "вразлива"

Лі Шен, дослідник Школи наук про життя Пекінського університету, заявив, що це перша панда-альбінос, зареєстрована у дикій природі.

Залишається невідомим, чи буде цей ген успадкований і стабільно передаватися в популяції малих панд. Необхідні додаткові дослідження,

– зазначив професор.

Щоб дізнатися більше про цю істоту, дослідники сподіваються зняти більше кадрів і, можливо, отримати частину її ДНК.

До слова, гігантська панда, що є національним надбанням Китаю, включена до Червоного списку МСОП у категорії "вразлива".

Панда-альбінос, яку помітили в Китаї: дивіться відео