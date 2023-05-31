Незвичайні сліди 30 травня виявила місцева жителька на околиці села, коли поралася на городі. Цього ж дня подібні сліди виявили через 17 кілометрів від села Отрохи, розповів засновник природничого центру "Міжрічинська пуща" Андрій Сагайдак.

Читайте також "Не кожному хижаку вони по зубах": фотопастка зафіксувала сміливу тварину у Чорнобилі

У ліси Чернігівщини повернулися бурі ведмеді

За словами Сагайдака, звір пройшов уночі городами та залишив доволі чіткі відбитки лап і характерну "клишоногу" слідову доріжку.

У нашій країні ведмідь – вид, що перебуває під загрозою зникнення. Його занесено до Червоної книги України,

– каже він.

Більшість з них мешкає в Українських Карпатах, поблизу з Чернігівською областю їх фіксували у Київській області, зокрема на території Чорнобильського біосферного заповідника та в Сумській області. Зрідка його заходи відзначають у районах прикордонних із Білоруссю та Росією.

У ліс на околиці села Отрохи повернулися бурі ведмеді / Фото Андрія Сагайдака

Ведмідь молодий і великий

Засновник природничого центру "Міжрічинська пуща" розповів, що було дуже добре видно, що це саме ведмежі сліди, оскільки в нього характерна слідова доріжка – передні і задні лапи відрізняються.

Розмір сліду десь, якщо без кігтів, то це 27 на 16 сантиметрів. Це свідчить про те, що тварина молода та має великі розміри. У травні у бурих ведмедів шлюбний період, в цей час вони можуть відходити на великі відстані від постійного місця проживання.

Скоріш за все, що це просто тварина зайшла, тут покрутиться і повернеться назад, або буває, на жаль, часто ці тварини просто гинуть,

– підкреслив Сагайдак.

Розмір слідів ведмедя / Фото Андрія Сагайдака

У Чорнобилі помітили зграю вовків

У Чорнобильській зоні відчуження дуже добре себе почувають так звані "санітари лісу", які утворюють сімейні групи. Мовиться про вовків. Цікаво, що їх статус можна визначити за положенням хвоста. У вожака він високо піднятий, тоді як у їхніх "підлеглих" – опущений.