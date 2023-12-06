Алігатор отримав новий дім і кличку Джоулін. Її нова господиня, яка живе у туристичному містечку Кіссіммі в Флориді, розповіла, як проходить період відновлення рептилії.

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Алігатор без верхньої щелепи почав жувати їжу

Джоулін не могла правильно пережовувати їжу, адже народилася без верхньої частини щелепи. Тварина була виснажена і не змогла влитися в суспільство алігаторів.

Жінка Саванна Боан із компанії Gatorland Global взяла до себе алігатора. Господиня каже, що Джоулін "процвітає" в новій обстановці й навіть стала вибагливою у своїх дієтичних уподобаннях.

Тварина народилася без верхньої частини щелепи / Скриншот з відео

Господиня додала, що нещодавно рептилії пропонували креветки та гребінці, але вона не зацікавилася ними. Натомість свинина їй дуже сподобалася, як і курка.

У неї все чудово, і їй уже набагато краще. І якщо у неї немає верхньої щелепи, це не означає, що вона не проживе щасливе і здорове життя тут, у Гейторленді,

— сказала Боан.

Співробітниця притулку також зазначила, що Джоулін поки не може завести інших друзів-алігаторів, але починає набирати вагу, додавши 2 кілограми з моменту своєї появи.

Алігатор без верхньої щелепи став "перебирати їжею": дивіться відео

Черепасі Джонатану виповнився 191 рік

Черепаха Джонатан, визнана найстарішою наземною твариною у світі, відзначила своє 191-річчя. Він також є найстарішим представником свого виду. Про це свідчить запис у Книзі рекордів Гіннеса.

Джонатан – гігантська черепаха Сейшельських островів. Він уже значно перевищив середню тривалість життя свого виду, яка складає 150 років. Точний вік Джонатана невідомий, але вважається, що він народився приблизно 1832 року, тому що був повністю зрілим, коли його привезли на острів Святої Єлени в 1882 році.