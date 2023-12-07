Приблизно 1 000 років у Новій Зеландії проживало понад 12 мільйонів птахів цього виду, а тепер їхня чисельність рекордно знизилася. Ківі майже знищили собаки й кішки, привезені людиною.

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У столиці Нової Зеландії з'явилися на світ пташенята ківі

Згідно з даними Департаменту охорони довкілля, нині залишилося всього близько 26 тисяч бурих ківі. Для порівняння, приблизно 1 000 років у Новій Зеландії проживало понад 12 мільйонів птахів цього виду.

У рамках проєкту Capital Kiwi Project, проведеного торік, кілька десятків дорослих ківі було випущено в дику природу поблизу Веллінгтона з надією відродити популяцію в цьому регіоні.

Нещодавно дослідники відзначили історичну подію — народження чотирьох пташенят на цих пагорбах, що є першим випадком за понад 150 років.

У столиці Нової Зеландії народилися пташенята ківі / Фото з фейсбуку The Capital Kiwi Project

Як "повертають" ківі?

Для успішного відновлення популяції ківі, зоозахисники вживають заходів щодо скорочення впливу хижаків. Власників собак запрошують на навчальні заняття, щоб запобігти полюванню на ківі під час прогулянок.

Крім того, для захисту від горностаїв, дослідники встановили велику мережу з 4 600 пасток, що покриває площу, еквівалентну майже 43 000 футбольним полям.

Ці зусилля спрямовані на забезпечення добробуту і відновлення унікального ківі в природному середовищі.

Птах ківі: коротко про головне

Предки сучасних ківі потрапили у Нову Зеландію з Австралазії близько 30 мільйонів років тому.

Живе птах тільки в одній країні – Новій Зеландії і є предметом гордості новозеландців. На його честь вирощуваний у країні фрукт, що має схожість із зовнішністю птаха, одержав назву ківі. Сам птах отримав назву через характерний крик.

Дорослі ківі завбільшки з курку. Голова маленька на короткій шиї. Його довжина дорівнює третині довжини тулуба. По обидва боки дзьоба є вусики. Крила не розвинені, а хвіст відсутній – тож ці птахи не літають. Вони мають сильні чотирипалі ноги, а пір'я ківі більше нагадує густу шерсть.

Батьки зазвичай не турбуються про потомство та залишають його відразу після вилуплення. Перші 3 дні пташеня не може стояти на ногах і не їсть – у цей час воно існує коштом підшкірних запасів жовтка. На п'ятий день воно починає виходити з гнізда, а на 10 – 14 — самостійно шукати їжу.

Ківі / Фото nrv.org.ua