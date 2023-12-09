Так, два щасливих пухнастики об'їздили вже пів земної кулі разом зі своєю господинею. Щодня на них чекає нова поїздка – до океану, тепла, квітів чи пейзажних гір. Деталями своїх мандрівок вони діляться у ТікТоку.

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Два щасливі котики об'їздили вже півсвіту

У Атласа та Отто, так звуть котів, є трейлер, у якому вони подорожують світом.

Цим котикам явно не доводиться скаржитися на життя, і вони навряд чи будуть мстиво паскудити, де попало, щоб провчити своїх господарів. Адже отримують від них максимум позитивних вражень.

Нарізка з подорожей хвостиків: дивіться відео

У їх соцмережах можна побачити, що чотирилапі об'їздили вже чимало відомих локацій та встигли похизуватися кадрами перед своїми підписниками.

На одних відео вони насолоджуються морськими пейзажами, на інших – гірськими.

Атлас і Отто на узбережжі Калі: дивіться відео

А ще в одному з опублікованих відео котик Атлас зручно вмостився на колінах своєї господині та насолоджувався водною прогулянкою на каное.

Ось як це було: дивіться відео

Кіт захотів стати рибкою і заліз в акваріум

Котики завжди цікавляться всім, що їх оточує – пухнастих так і кортить дослідити кожну частинку свого помешкання. Зокрема, це можуть бути і речі, які належать іншим мешканцям. Так, в одній сім'ї живе кіт, якого дуже цікавив акваріум. Відео, яке опублікували господарі, ще раз доводить, що кішки – це рідина.

Господарі спочатку були впевнені, що їхній кіт хоче поласувати рибкою. Однак, їхня думка швидко змінилася, коли вони почали чистити акваріум і тимчасово витягли рибок. Дивно, але кіт не гаяв часу, і відразу спробував забратися в нього. І йому вдалося забратися в акваріум і лягти там зі зручністю.