Марк Колаєр тепер не уявляє собі життя без своїх качок Дог і Голді. Пернаті друзі слідують за ним усюди й живуть разом із ним на його човні в пристані Гіллінгем, що в Кенті.

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Чоловік завів собі двох пернатих друзів

Найбільша пристрасть Марка – це відвідування фестивалів і ярмарків, під час яких люди із задоволенням грають середньовічних історичних персонажів. Британець часто переодягається в костюми Робін Гуда й короля Джона. Багато людей розповідають, що він садить своїх качок на плечі, ніби вони папуги.

Колишній працівник військово-морського буксира також бере птахів із собою в паб і дозволяє їм насолодитися його замовленням.

Качки ходять разом з Марком в паб / Фото SWNS

Я даю їм зробити невеликий ковток мого пива, але не більше за це, тому що алкоголь шкідливий для них. Я не хочу, щоб вони нудьгували. Я ніколи не знав, що людина та качка можуть стати нерозлучними друзями,

— сказав він.

Чоловік додав, що вони для нього більше друзі, ніж звичні домашні тварини. Рідні та друзі Марка прозвали його "божевільною качиною людиною", оскільки його любов до Голді й Дога ставала тільки сильнішою. Британець навіть дозволяє своїм вихованцям ходити за ним у туалет у барі.

Тепер він завів 15 качок

Любов Марка продовжувала зростати, і тепер у нього 15 качок, які вилупилися з яєць, за якими він доглядав.

Поціновувач качок каже, що інші його качки – просто домашні улюбленці, а Дог і Голді – друзі.

Тепер у Марка 15 качок, які вилупилися з яєць / Фото SWNS

За його словами, качки — це дуже важка робота. Вони можуть бути дуже брудними тваринами, але ласкаві, як і більшість тварин. Якщо ви вкладаєте в них багато любові, то отримуєте багато натомість.

До слова, чоловіка часто запрошують на різні заходи, і люди просять його привести із собою качок.