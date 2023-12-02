Так, в одній сім'ї живе кіт, якого дуже цікавив акваріум. Відео, яке опублікували господарі, ще раз доводить, що кішки – це рідина.

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Кіт захотів стати рибкою і заліз в акваріум

Господарі спочатку були впевнені, що їхній кіт хоче поласувати рибкою. Однак, їхня думка швидко змінилася, коли вони почали чистити акваріум і тимчасово витягли рибок. Дивно, але кіт не гаяв часу, і відразу спробував забратися в нього.

Я зроблю це… Не проблема!!!

– подумав котик.

Всі ми знаємо, що коти – це рідина. Тому рудому вдалося забратися в акваріум і лягти там зі зручністю. Але не надовго. Після миття рибку поселили назад в акваріум, а кота вигнали.

Як котові вдалося залізти в місткість: дивіться відео

Кумедна реакція котика, який уперше побачив сніг

Один із пухнастиків нещодавно вперше зіткнувся з надзвичайним явищем – снігом. І, відверто, побачене за вікном вразило його до глибини душі.

Цей котик ніколи раніше не бачив сніг. І коли за його віконцем почалася справжня хуртовина, він не зміг стримати свого здивування та захоплення. Пустун почав кружляти на підвіконні й нявкати щосили, здивовано дивлячись на власника. Користувачів мережі потішила реакція пухнастого.