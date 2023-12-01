Так, одне із українських ЗМІ брало інтерв'ю в захисника, в той час, як синичка вирішила влізти у кадр. Птаха сіла прямо на голову бійця ЗСУ, розсмішивши його.

Синиця сіла на голову українського захисника

Зокрема, в мережі опублікували фрагмент інтерв'ю, взятого у військовослужбовця 241-ї окремої бригади ТРО з позивним Марек. Під час нього до кадру влетіла синичка, безпардонно сівши тому прямо на голову.

Що? На мене сіла?

— поцікавився воїн.

Він запитав це у кореспондента, коли той вирішив усе ж таки зігнати пташку з шолома мікрофоном.

Як синичка влізла у кадр під час інтерв'ю: дивіться відео

Після цього тон інтерв'ю моментально змінився, а на обличчі бійця, попри війну і навколишню розруху, проступила щира посмішка.

Військовий врятував птаха, який заплутався у розтяжці

13 листопада, у День доброти, пресслужба Сил оборони півдня України оприлюднила зворушливе відео – на ньому український захисник рятує червонокнижного птаха, який повис на розтяжці.

Боєць помітив нещасного птаха, який висів без свідомості на розтяжці. Чоловік обережно визволив птаха з небезпеки, а потім відніс його у бліндаж і виходив. Боєць буквально змушував його пити воду, і вже через якийсь час птах активно літав бліндажем. Врятованим птахом виявилась сойка звичайна. Але рятівник жартома називає її "бойовим українським соколом" і "своїм хрещеником".

Бійці ЗСУ врятували знесиленого пелікана

Раніше військовослужбовці Одеської зенітно-ракетної бригади виявили майже повністю знесиленого пелікана. Вони зробили все необхідне для його порятунку, й наступного дня передали до зоопарку.

У звіринці щиро подякували нашим захисникам за небайдужість і любов до живої природи. Працівники зоопарку запевнили, що подбають про пелікана.