Так, одно из украинских СМИ брало интервью у защитника, в то время как синичка решила влезть в кадр. Птица села прямо на голову бойца ВСУ, рассмешив его.

Синица села на голову украинского защитника

В частности, в сети опубликовали фрагмент интервью, взятого у военнослужащего 241 отдельной бригады ТРО с позывным "Марек". Во время него в кадр влетела синичка, беспардонно сев тому прямо на голову.

Что? На меня села?

– поинтересовался воин.

Он спросил это у корреспондента, когда тот решил все же согнать птичку из шлема микрофоном.

Как синичка вошла в кадр во время интервью: смотрите видео

После этого тон интервью моментально изменился, а на лице бойца, несмотря на войну и окружающую разруху, проступила искренняя улыбка.

Военный спас птицу, которая запуталась в растяжке

13 ноября, в День доброты, пресс-служба Сил обороны Юга Украины обнародовала трогательное видео – на нем украинский защитник спасает краснокнижную птицу, повисшую на растяжке.

Боец заметил несчастную птицу, висевшую без сознания на растяжке. Он осторожно освободил птицу из опасности, а затем отнес ее в блиндаж и выходил. Боец буквально заставлял ее пить воду, и уже через некоторое время птица активно летала блиндажем. Спасенной птицей оказалась сойка обыкновенная. Но спаситель в шутку называет ее "боевым украинским соколом" и "своим крестником".

Бойцы ВСУ спасли обессиленного пеликана

Ранее военнослужащие Одесской зенитно-ракетной бригады обнаружили почти полностью обессиленного пеликана. Они сделали все необходимое для его спасения и на следующий день передали в зоопарк.

В зверинце искренне поблагодарили наших защитников за неравнодушие и любовь к живой природе. Работники зоопарка заверили, что позаботятся о пеликане.