Це трапилося на фермі в селі Нуав, неподалік Джаунпуру. Козеня з "людським обличчям" ошелешило ціле село. Тварина дуже слабка, але тримається. Який вигляд вона має – дивіться далі!

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Козеня-мутант з "людським обличчям"

Фермер, на ім'я Лалчанд, розповів, що коза, яка перебуває під його опікою, не може споживати молоко матері, і тому її потрібно годувати з пляшечки.

Тварина дуже слабка / Фото Jam Press / Rare Shot News

На нещодавно оприлюднених кадрах видно членів сім'ї, які обіймають слабку тварину та знімають це на свої телефони.

Козеня настільки слабке, що не може стояти самостійно, і дитині доводиться підтримувати його,

– йдеться у повідомленні.

Ветеринари пояснюють незвичайний зовнішній вигляд тварини ймовірним дефіцитом кальцію, що призвело до нетрадиційної форми голови. На жаль, експерти не дають позитивних прогнозів на виживання цієї істоти.

Через це ферма Лалчанда стала популярним місцем для людей, яких не збентежив дещо страшний вигляд кози. Тварина-мутант привернула значну увагу, і багато осіб стверджують, що козеня має такий вигляд, ніби у нього людське обличчя.

Такий вигляд має козеня-мутант / Фото Jam Press / Rare Shot News

В Індії були й інші тварини-мутанти

У селі в Джалалпурі на світ теж з'являлася дивна тварина – теля з двома головами. Мешканці індійського села були приголомшені народженням теляти, але водночас вважали тварину "дивом". Хоча в теляти одне тіло, у нього дві голови з чотирма очима та двома носами. Але там, де дві голови розходяться, у молодої корови лише два вуха і зрощений рот.

У тварини поліцефалія, або дицефальний парапаг. Це стан, коли тварини часто народжуються з двома головами. Ветеринари вважають, що це зазвичай спричинено аномальним розвитком клітин під час формування ембріона. Тварини з таким захворюванням, як правило, живуть всього декілька місяців. Втім, це теля, попри деформації, здорове.

У Таїланді теж народжувалося козеня-мутант з одним оком і без носа

В агротуристичному комплексі Farmsook Homestay на світ з'явилося рідкісне однооке козеня. У тварини немає сформованого носа, через що їй важко дихати. Вона дихала ротом і постійно задихалася, ковтаючи повітря.

На жаль, тварині з рідкісною мутацією не вдалося вижити.