З кадрів, на яких ссавець позіхає під водою, можна зробити висновок – тепер китоподібні стали ще ближчими до людини. Як позіхають дельфіни – далі у матеріалі!

Дивіться також Жив в еру динозаврів: який вигляд має величезний пліозавр, якого прозвали "морським Рексом"

Учені вперше помітили, як дельфіни позіхають під водою

У недавньому дослідженні вчені зробили загадкове відкриття про дельфінів. Завдяки ретельним спостереженням було помічено, що ці морські істоти виявляють підвищений рівень енергії після того, як вони широко відкривають щелепи. Така поведінка разюче схожа на те, як люди поводяться після позіхання.

Нове визначення позіхання, ймовірно, має виключити дихання та зосередитися лише на русі рота: повільне відкриття, широке розкриття та швидке закривання,

– каже дослідник дельфінів Тадамічі Морісакі.

Позіхання є звичайною дією для людини, а тому після перегляду майже 2000 годин відео вони з колегами дійшли висновку, що дельфіни справді позіхають під водою.

Учені вперше помітили, як дельфіни позіхають під водою / Фото BioOne

Дані показують, що ссавці мають схильність до такої поведінки в перші години дня, можливо, коли відчувають сонливість. Загадковим є те, що ця дія, як і в людей, бадьорить істот – після позіхання дельфіни якийсь час поводилися більш енергійно.

Як саме позіхають морські жителі?

Морісака зазначає, що дельфіни здатні позіхати без необхідності вдихати й видихати, що ставить під сумнів припущення, що цей процес життєво важливий для тварин, зокрема і для людей.

Цікаву поведінку дельфінів уперше було помічено в дельфінів у неволі ще 2021 року: тоді Морісака з колегами помітили, як тварини відкривають рот, що нагадує позіхання. Спочатку вчені були спантеличені дивовижною поведінкою тварин. Команда не змогла повністю усвідомити значення такої поведінки, оскільки вона не була пов'язана з актом дихання.

Як позіхають дельфіни / Фото BioOne

Зазначимо, що подібна поведінка також спостерігалася в іншого морського ссавця, якого утримують у неволі, — дюгонів. У результаті вчені припустили, що відкриття рота під водою може бути особливістю поведінки морських ссавців у неволі.

Вчені влаштували розслідування

Щоб пролити світло на ці події, вчені розпочали розслідування. У комплексному дослідженні дослідницька група ретельно проаналізувала велику колекцію з 1816 годин відеоматеріалів, що фіксують діяльність дельфінів з 2012 по 2017 рік поблизу острова Мікура в Японії.

Серед величезної кількості кадрів вчені зробили спостереження в 94 відео, де дельфіни помітно відкривають роти. Дивно, але у 89 із цих випадків морські ссавці продемонстрували чіткі мотиви, які включали загрозливу поведінку, отримання їжі або соціальні взаємодії. Однак решта п'ятеро не мали явної причини відкрити пащу.

Команда також зафіксувала, що ця поведінка дельфінів відповідала точному опису:

фаза 1 — повільне відкриття рота,

— повільне відкриття рота, фаза 2 — підтримання максимального відкриття рота,

— підтримання максимального відкриття рота, фаза 3 — швидке закриття рота.

Крім того, всі п'ять позіхань були зафіксовані в середині ранку, коли більшість особин у групі відпочивали.

Дельфіни в дикій природі позіхають під водою: дивіться відео

Автори дослідження зазначають, що знадобляться додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому дельфіни позіхають, проте воно вже є надзвичайно дивовижним, адже раніше така поведінка ссавців не була описана вченими.

Також вчені вважають, що науковому товариству необхідно переглянути визначення самої позіхання, щоб виключити з нього дихання, оскільки воно, ймовірно, зовсім не є обов'язковим у світі тварин.