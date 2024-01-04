Из кадров, на которых млекопитающее зевает под водой, можно заключить – теперь китообразные стали еще ближе к человеку. Как зевают дельфины – дальше в материале!

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Ученые впервые заметили, как дельфины зевают под водой

В недавнем исследовании ученые совершили загадочное открытие о дельфинах. Благодаря тщательным наблюдениям было отмечено, что эти морские существа обнаруживают повышенный уровень энергии после того, как они широко открывают челюсти. Такое поведение поразительно похоже на то, как люди ведут себя после зевок.

Новое определение зевания, вероятно, должно исключить дыхание и сосредоточиться только на движении рта: медленное открытие, широкое раскрытие и быстрое закрывание,

– говорит исследователь дельфинов Тадамичи Морисаки.

Зевота является обычным действием для человека, поэтому после просмотра почти 2000 часов видео они с коллегами пришли к выводу, что дельфины действительно зевают под водой.

Ученые впервые заметили, как дельфины зевают под водой / Фото BioOne

Данные показывают, что млекопитающие склонны к такому поведению в первые часы дня, возможно, когда чувствуют сонливость. Загадочно то, что это действие, как и у людей, бодрит существ – после зевок дельфины какое-то время вели себя более энергично.

Как именно зевают морские жители?

Морисака отмечает, что дельфины способны зевать без необходимости вдыхать и выдыхать, что подвергает сомнению предположение, что этот процесс жизненно важен для животных, в том числе и для людей.

Интересное поведение дельфинов впервые было замечено у дельфинов в неволе еще в 2021 году: тогда Морисака с коллегами заметили, как животные открывают рот, напоминающий зевоту. Первоначально ученые были озадачены удивительным поведением животных. Команда не смогла полностью уяснить значение такого поведения, поскольку она не была связана с актом дыхания.

Как зевают дельфины / Фото BioOne

Отметим, что подобное поведение также наблюдалось у другого морского млекопитающего, содержащегося в неволе, — дюгонов. В результате ученые предположили, что открытие рта под водой может являться особенностью поведения морских млекопитающих в неволе.

Ученые устроили расследование

Чтобы пролить свет на эти события, ученые приступили к расследованию. В комплексном исследовании исследовательская группа тщательно проанализировала обширную коллекцию с 1816 часов видеоматериалов, фиксирующих деятельность дельфинов с 2012 по 2017 год вблизи острова Микура в Японии.

Среди множества кадров ученые сделали наблюдение в 94 видео, где дельфины заметно открывают рты. Удивительно, но в 89 из этих случаев морские млекопитающие продемонстрировали четкие мотивы, включавшие угрожающее поведение, получение пищи или социальные взаимодействия. Однако остальные пятеро не имели явной причины открыть пасть.

Команда также зафиксировала, что это поведение дельфинов соответствовало точному описанию:

фаза 1 – медленное открытие рта,

– медленное открытие рта, фаза 2 – поддержание максимального открытия рта,

– поддержание максимального открытия рта, фаза 3 – быстрое закрытие рта.

Кроме того, все пять зевков были зафиксированы в середине утра, когда большинство особей в группе отдыхали.

Дельфины в дикой природе зевают под водой: смотрите видео

Авторы исследования отмечают, что понадобятся дополнительные исследования, чтобы понять, почему дельфины зевают, однако оно уже чрезвычайно удивительно, ведь раньше такое поведение млекопитающих не было описано учеными.

Также ученые считают, что научному обществу необходимо пересмотреть определение самой зевоты, чтобы исключить из него дыхание, поскольку оно, вероятно, вовсе не обязательно в мире животных.